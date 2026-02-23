- Дата публікації
Олімпійські ігри-2026 офіційно завершено: яскраві фото з церемонії закриття
Україна не змогла здобути медалей на XXV зимовій Олімпіаді.
У неділю, 22 лютого, в Італії відбулася урочиста церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026.
Грандіозне шоу відбулося в античному амфітеатрі у Вероні й супроводжувалося виступами світових зірок.
Під час церемонії закриття відбувся парад країн, у якому взяла участь і збірна України.
Синьо-жовтий прапор несли лижні акробати Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський.
Під час церемонії закриття Ігор-2026 також відбулося символічне передавання естафети наступній зимовій Олімпіаді, яка 2030 року відбудеться у французьких Альпах.
До вашої уваги яскраві фото з церемонії закриття Олімпіади-2026.
Зимові Олімпійські ігри-2026 тривали від 6 лютого до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом було розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.
Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляли 46 атлетів, які боролися за медалі в 11 видах спорту. "Синьо-жовті" завершили виступи на цих Іграх без нагород.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.