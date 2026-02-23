ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
2 хв

Олімпійські ігри-2026 офіційно завершено: яскраві фото з церемонії закриття

Україна не змогла здобути медалей на XXV зимовій Олімпіаді.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України на церемонії закриття Олімпіади-2026

Збірна України на церемонії закриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

У неділю, 22 лютого, в Італії відбулася урочиста церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026.

Грандіозне шоу відбулося в античному амфітеатрі у Вероні й супроводжувалося виступами світових зірок.

Під час церемонії закриття відбувся парад країн, у якому взяла участь і збірна України.

Синьо-жовтий прапор несли лижні акробати Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський.

Збірна України на церемонії закриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

Збірна України на церемонії закриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

Збірна України на церемонії закриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

Збірна України на церемонії закриття Олімпіади-2026 / © Associated Press

Під час церемонії закриття Ігор-2026 також відбулося символічне передавання естафети наступній зимовій Олімпіаді, яка 2030 року відбудеться у французьких Альпах.

До вашої уваги яскраві фото з церемонії закриття Олімпіади-2026.

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026 / © Associated Press

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026 / © Associated Press

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026 / © Associated Press

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026 / © Associated Press

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026 / © Associated Press

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026 / © Associated Press

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026 / © Associated Press

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026 / © Associated Press

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026 / © Associated Press

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026 / © Associated Press

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026 / © Associated Press

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026 / © Associated Press

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026 / © Associated Press

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026 / © Associated Press

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026 / © Associated Press

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026 / © Associated Press

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026 / © Associated Press

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026 / © Associated Press

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026 / © Associated Press

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2026 / © Associated Press

Зимові Олімпійські ігри-2026 тривали від 6 лютого до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом було розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляли 46 атлетів, які боролися за медалі в 11 видах спорту. "Синьо-жовті" завершили виступи на цих Іграх без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Дата публікації
Кількість переглядів
142
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie