Олимпийские игры-2026 официально завершены: яркие фото с церемонии закрытия

Сборная Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2026 / © Associated Press

В воскресенье, 22 февраля, в Италии состоялась торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2026.

Грандиозное шоу прошло в античном амфитеатре в Вероне и сопровождалось выступлениями мировых звезд.

В ходе церемонии закрытия состоялся парад стран, в котором приняла участие и сборная Украины.

Сине-желтый флаг несли лыжные акробаты Ангелина Брикина и Дмитрий Котовский.

Во время церемонии закрытия Игр-2026 также состоялась символическая передача эстафеты следующей зимней Олимпиаде, которая в 2030 году состоится во французских Альпах.

Вашему вниманию яркие фото с церемонии закрытия Олимпиады-2026.

Зимние Олимпийские игры-2026 продолжались с 6 февраля по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего было разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляли 46 атлетов, которые боролись за медали в 11 видах спорта. "Сине-желтые" завершили выступления на этих Играх без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали — фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.