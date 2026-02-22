"Украла лыжи": российскую спортсменку дисквалифицировали на Олимпиаде-2026

Дарья Непряева / © Associated Press

Российскую лыжницу Дарью Непряеву, допущенную к участию в зимних Олимпийских играх-2026 в нейтральном статусе, дисквалифицировали в масс-старте.

Она заняла в гонке 11-е место, однако после финиша ее результат аннулировали. Причиной дисквалификации стало то, что во время пит-стопа за 28 км до финиша она взяла лыжи немки Катарины Хенниг-Доцлер, а не свои.

Сама Хенниг-Доцлер на том круге на пит-стоп не заходила, а за 7,4 км взяла лыжи партнерши по команде Катарины Зауэрбрей, которая не вышла на старт марафона. В итоге немка финишировала девятой.

"Непряева приехала на пит-стоп и украла лыжи немки. Я не шучу. Россиянка Непряева, которая здесь выступает без флага, гимна, без чести, без ничего, приехала на пит-стоп, украла лыжи немки и уехала на трассу.

И потому вы видели, что там происходило. Судьи переносили одни лыжи на другие, не понимали, что происходит. Но это абсолютный факт, только что это произошло в гонке — она украла лыжи Катарины Хенниг-Доцлер", — сказал комментатор Виталий Волочай во время трансляции женского масс-старта.

Победу в гонке и золотую медаль завоевала шведка Эбба Андерссон. "Серебро" выиграла норвежка Хейди Венг, а "бронзу" взяла швейцарка Надя Келин.

Зимние Олимпийские игры-2026 продолжаются с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляли 46 атлетов, которые боролись за медали в 11 видах спорта. "Сине-желтые" завершили выступления на этих Играх без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали — фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.