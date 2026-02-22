ТСН у соціальних мережах

Канада та США в овертаймі визначили володаря "золота" Олімпіади-2026 у чоловічому хокеї

У надзвичайно напруженому протистоянні перемогу здобули американці.

Канада — США (хокей)

Канада — США (хокей) / © Associated Press

Збірна США здобула "золото" чоловічого хокейного турніру на зимових Олімпійських іграх-2026.

У фіналі американці в овертаймі здолали команду Канади з рахунком 2:1.

Перший період США мінімально виграли завдяки шайбі Метта Болді. У другій 20-хвилинці канадці відігралися — точний кидок зробив Кейл Макар.

У третьому періоді команди не відзначалися, тож доля олімпійського хокейного "золота" вирішувалася в овертаймі у форматі 3х3.

Там сильнішими виявилися американці — уже на 2-й хвилині "золоту" шайбу закинув Джек Г'юз.

Для США це третє в історії "золото" Олімпійских ігор у чоловічому хокеї та перше від 1980 року.

Бронзовим призером Олімпіади-2026 у чоловічому хокеї стала Фінляндія, яка в матчі за третє місце розгромила Словаччину (6:1).

Додамо, що США та Канада також зустрілися у фіналі жіночого хокейного турніру на Олімпіаді-2026, який завершився перемогою американок в овертаймі (2:1).

Фінал хокею серед чоловіків став останнім змаганням Олімпіади-2026. Попереду лише урочиста церемонія закриття Ігор, яка відбудеться сьогодні, 22 лютого, о 21:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція церемонії закриття Олімпіади-2026 доступна на нашому сайті.

Зимові Олімпійські ігри-2026 тривали від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом було розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляли 46 атлетів, які боролися за медалі в 11 видах спорту. "Синьо-жовті" завершили виступи на цих Іграх без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

