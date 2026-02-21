- Дата публікації
Україна визначилася з прапороносцями на церемонії закриття Олімпіади-2026
Ними стали лижні акробати Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський.
Україна визначилася з прапороносцями на церемонії закриття зимових Олімпійських ігор-2026.
Як повідомляє Суспільне Спорт, ними стали лижні акробати Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський.
Церемонія закриття Олімпіади-2026 відбудеться у неділю, 22 лютого, о 21:30 за київським часом.
Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.
Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляли 46 атлетів, які боролися за медалі в 11 видах спорту. "Синьо-жовті" завершили виступи на цих Іграх без нагород.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.