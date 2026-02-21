ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
1 хв

Світоліна зазнала поразки у фіналі престижного турніру в Дубаї

Українка не впоралася з п'ятою ракеткою світу американкою Джесікою Пегулою.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) програла американці Джессіці Пегулі (№5 WTA) у фіналі турніру WTA 1000 в Дубаї (ОАЕ).

Вирішальний матч тривав 1 годину 13 хвилин і завершився поразкою 31-річної українки з рахунком 2:6, 4:6.

Світоліна втретє в кар'єрі зіграла у фіналі турніру в Дубаї та вперше не зуміла перемогти. Вона ставала чемпіонкою цих змагань 2017-го та 2018 року.

Зазначимо, що на шляху до фіналу Еліна обіграла швейцарку Белінду Бенчич (№13 WTA), хорватку Антонію Ружич (№67 WTA) та американку Корі Гауфф (№4 WTA).

Нагадаємо, у січні цього року Світоліна вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу Australian Open. У матчі за путівку до фіналу вона програла першій ракетці світу Аріні Соболенко.

Завдяки успішному виступу на австралійському мейджорі Еліна вперше від жовтня 2021 року повернулася до топ-10 рейтингу WTA.

Дата публікації
Кількість переглядів
90
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie