Світоліна зазнала поразки у фіналі престижного турніру в Дубаї

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) програла американці Джессіці Пегулі (№5 WTA) у фіналі турніру WTA 1000 в Дубаї (ОАЕ).

Вирішальний матч тривав 1 годину 13 хвилин і завершився поразкою 31-річної українки з рахунком 2:6, 4:6.

Світоліна втретє в кар'єрі зіграла у фіналі турніру в Дубаї та вперше не зуміла перемогти. Вона ставала чемпіонкою цих змагань 2017-го та 2018 року.

Зазначимо, що на шляху до фіналу Еліна обіграла швейцарку Белінду Бенчич (№13 WTA), хорватку Антонію Ружич (№67 WTA) та американку Корі Гауфф (№4 WTA).

Нагадаємо, у січні цього року Світоліна вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу Australian Open. У матчі за путівку до фіналу вона програла першій ракетці світу Аріні Соболенко.

Завдяки успішному виступу на австралійському мейджорі Еліна вперше від жовтня 2021 року повернулася до топ-10 рейтингу WTA.