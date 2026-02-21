- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 90
- Час на прочитання
- 1 хв
Світоліна зазнала поразки у фіналі престижного турніру в Дубаї
Українка не впоралася з п'ятою ракеткою світу американкою Джесікою Пегулою.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) програла американці Джессіці Пегулі (№5 WTA) у фіналі турніру WTA 1000 в Дубаї (ОАЕ).
Вирішальний матч тривав 1 годину 13 хвилин і завершився поразкою 31-річної українки з рахунком 2:6, 4:6.
Світоліна втретє в кар'єрі зіграла у фіналі турніру в Дубаї та вперше не зуміла перемогти. Вона ставала чемпіонкою цих змагань 2017-го та 2018 року.
Зазначимо, що на шляху до фіналу Еліна обіграла швейцарку Белінду Бенчич (№13 WTA), хорватку Антонію Ружич (№67 WTA) та американку Корі Гауфф (№4 WTA).
Нагадаємо, у січні цього року Світоліна вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу Australian Open. У матчі за путівку до фіналу вона програла першій ракетці світу Аріні Соболенко.
Завдяки успішному виступу на австралійському мейджорі Еліна вперше від жовтня 2021 року повернулася до топ-10 рейтингу WTA.