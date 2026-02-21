Свитолина потерпела поражение в финале престижного турнира в Дубае

Элина Свитолина / © Associated Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) проиграла американке Джессике Пегуле (№5 WTA) в финале турнира WTA 1000 в Дубае (ОАЭ).

Решающий матч длился 1 час 13 минут и завершился поражением 31-летней украинки со счетом 2:6, 4:6.

Свитолина в третий раз в карьере сыграла в финале турнира в Дубае и впервые не сумела победить. Она становилась чемпионкой этих соревнований в 2017-м и 2018 годах.

Отметим, что на пути к финалу Элина обыграла швейцарку Белинду Бенчич (№13 WTA), хорватку Антонию Ружич (№67 WTA) и американку Кори Гауфф (№4 WTA).

Напомним, в январе этого года Свитолина впервые в карьере дошла до полуфинала Australian Open. В матче за путевку в финал она проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко.

Благодаря успешному выступлению на австралийском мэйджоре Элина впервые с октября 2021 года вернулась в топ-10 рейтинга WTA.