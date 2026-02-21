Злата Огневич в мини-платье посветила пышным бюстом и честно призналась, делала ли пластические операции

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич в мини-платье посветила стройными ножками и пышным бюстом и заговорила о пластических операциях.

Знаменитость снялась в новом фотосете, результатом которого уже поделилась в своем Instagram. На снимках исполнительница позировала в бордовом бархатном платье, которому добавлял экстравагантности корсет. Образ артистка дополнила колготками в сеточку и обувью на высоких каблуках.

Злату Огневич просто засыпали комплиментами в комментариях. Пользователи отметили, что артистка выглядит непревзойденно. Однако некоторые заподозрили, что исполнительница могла сделать пластические операции. Поэтому, у звезды спросили, меняла ли она что-то в своем внешнем виде в кабинете хирурга: "Вы так преобразились за последние годы, поделитесь, пожалуйста, делали ли блефаропластику? С подбородком, щечками что-то делали?".

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич решила ответить на этот вопрос. Артистка честно призналась, что пока не прибегала к пластической хирургии. Вместо этого певица ухаживает за лицом, ходит к косметологу и делает все плановые процедуры.

"Ничего из этого не делала, но когда-то планирую и поделюсь опытом. Это когда-то будет, думаю, лет через 10. Я просто посещаю косметолога и делаю плановые процедуры", - отметила артистка.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, в этом году Злата Огневич была в составе жюри нацотбора на "Евровидение-2026". Артистка удивила гонорарами, которые получали судьи.