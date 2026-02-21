Павел Зибров нежно поздравил дочь с 29-летием и на совместных фото показал, как она менялась

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

21 февраля в семье украинского певца Павла Зиброва и его жены Марины особенный день.

Дочь музыканта празднует день рождения. В этом году Диане исполняется уже 29 лет. Конечно, Павел Зибров просто не мог не опубликовать тематический пост. Исполнитель показал множество фотографий с Дианой. На некоторых кадрах девушка была еще совсем маленькой. Поэтому, можно разглядеть, как с годами дочь Павла Зиброва менялась.

Павел Зибров с дочерью / © instagram.com/pavlo_zibrov

"Дорогая наша доченька, наше солнышко, наша Дианкочка! Поздравляем тебя, родная, с днем рождения! В этом году ты очень изменилась - отпустила все лишнее, что мешало двигаться вперед. Ты стала еще красивее, красивее и мудрее", - отметил исполнитель.

Певец адресовал Диане теплые слова с поздравлениями и пожеланиями. Артист отметил, что у них с женой заботливая, порядочная дочь, которая всегда подставит свое плечо и будет верной подругой. Кроме того, девушка еще и настоящий профессионал своего дела. Как говорит Павел Зибров, Диана действительно значительно улучшила его карьеру.

"Ты - заботливая дочь, надежная и верная подруга, порядочный и справедливый человек. Ты - настоящий профессионал своего дела. Я уже не представляю себя в шоу-бизнесе без твоих советов, твоего профессионального запала, твоей настойчивости и преданности творческим процессам", - отметил артист.

Павел Зибров подытожил, что они с женой желают Диане только всего наилучшего. Супруги уверены, что их дочь всего достигнет, но они всегда будут рядом и будут помогать.

"Мы с мамой бесконечно любим тебя и искренне благодарим Бога за такой бесценный дар. Желаем тебе, наш цветочек, счастливой судьбы: будь здоровой, богатой душой, окруженной верными друзьями, любимой и успешной. Мирного неба тебе и теплого солнышка над родной Украиной! А мы - всегда рядом, обереги звездные твои!" - добавил артист.

