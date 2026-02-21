Мать забрала близняшек из садика и обнаружила неожиданную подпись на их спинах

Близняшки Фея и Тея

Реклама

В Австралии воспитатели детсада придумали необычный способ, как не перепутать близняшек — и это стало неожиданностью для их мамы.

Соответствующее видео жительница штата Новый Южный Уэльс Наталья, которая воспитывает четверых детей, опубликовала в TikTok.

Жительница штата Новый Южный Уэльс Наталья, которая воспитывает четверых детей, рассказала в TikTok о забавном случае.

Реклама

Забрав дочерей Фею и Тею из детского сада, она уже дома заметила: на спинах у девочек написаны их имена. Так работники учреждения решили избежать путаницы между сестрами.

По словам женщины, она обратила внимание на это примерно через час после возвращения домой. «Я заметила это примерно через час после того, как мы пришли домой, и просто рассмеялась. Мне показалось это таким милым», — поделилась Наталья в видео, которое впоследствии набрало более 253 тысяч просмотров.

На следующее утро воспитатели сами заговорили о написанном и признались, что уже видели ее ролик в TikTok.

В комментариях под видео пользователи активно делились собственными историями. Одна из воспитательниц написала, что также пользовалась подобным методом. Другая рассказала, что мама близнецов в ее группе просто одевает детей в разную одежду, чтобы их легче было различать. Еще одна женщина вспомнила, как по просьбе родителей вышивала имена на детских рубашках.

Реклама

Для Натальи такое открытие стало скорее теплым и веселым моментом. Она призналась, что перед первым днем в саду волновалась, хотя старшие дочери давно посещают это заведение и хорошо там себя чувствуют.

«Они добродушно рассказали, что видели мое видео. Получилось немного неудобно, но в то же время смешно», — добавила автор.

Напомним, ранее психолог рассказала родителям о пяти правилах, которые помогут облегчить и ускорить адаптацию малыша к садику.