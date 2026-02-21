Нападение на бойцов "Айдара": правоохранители задержали двух мужчин

В Каменском группа мужчин напала на бойцов «Айдара»

Реклама

В центре Каменского Днепропетровской области шесть неизвестных мужчин совершили нападение на военных 24-го отдельного штурмового полка «Айдар».

Об этом сообщили в полиции.

Правоохранители сегодня задержали двух нападавших в возрасте 37 и 41 года. Они оказались жителями Каменского.

Реклама

В полиции указали, что нападавшие спровоцировали конфликт с украинскими военными. Во время этого инцидента один из бойцов «Айдара» получил травмы. Один из задержанных нападавших несколько раз выстрелил из пистолета в сторону военнослужащих.

«Должны сказать прямо: нападать на военных — опасно и безответственно. Речь идет о подготовленных, опытных штурмовиках, имеющих полное законное право защищать себя в случае угрозы. Во время этого события военнослужащие сознательно не применили оружие, хотя закон разрешает его использование для отражения нападения», — отметили в «Айдаре».

В заявлении говорится, что на момент инцидента военные находились вне выполнения служебных задач, занимались личными делами, никого не провоцировали и не предпринимали никаких действий по отношению к другим лицам.

Правоохранители решают вопрос об объявлении нападающим подозрения и избрании для них меры пресечения.

Реклама

Напомним, в Киеве двое мужчин жестоко избили и ограбили военного, когда тот спросил у них, как пройти в метро.