Биатлон на Олимпиаде-2026: результаты женского масс-старта

В субботу, 21 февраля, биатлонная программа зимних Олимпийских игр-2026 закрылась женским масс-стартом.

Украина не была представлена в этой гонке. Ни одна из украинок не смогла квалифицироваться в масс-старт.

Золотую медаль завоевала француженка Осеан Мишлон. "Серебро" выборола ее соотечественница Жюлия Симон, а бронзовой призеркой стала чешка Тереза Воборникова.

Олимпиада-2026. Биатлон. Масс-старт, женщины

1. Осеан Мишлон (Франция, 1+0+0+1) 37:18.1

2. Жюлия Симон (Франция, 0+0+1+0) +6.6

3. Тереза Воборникова (Чехия, 1+0+0+0)+7.4

4. Анна Магнуссон (Швеция, 0+0+0+0) +26.6

5. Доротея Вирер (Италия, 0+1+1+0) +30.0

6. Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+1) +31.9

Отметим, что накануне на Олимпиаде-2026 состоялся мужской масс-старт по биатлону, в котором выступили в том числе два украинца — Виталий Мандзын (10-е место и Дмитрий Пидручный (17-е).

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляли 46 атлетов, которые боролись за медали в 11 видах спорта. "Сине-желтые" завершили выступления на этих Играх без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали — фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.