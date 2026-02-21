- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 242
- Время на прочтение
- 1 мин
Олимпийские игры-2026: все медалисты за 21 февраля
В пятнадцатый соревновательный день зимней Олимпиады-2026 будет разыграно 10 комплектов наград.
В субботу, 21 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит пятнадцатый соревновательный день.
В этот день будет разыграно 10 комплектов медалей. Украинские спортсмены боролись за награды в двух видах спорта — лыжных гонках и лыжной акробатике.
Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 21 февраля и список всех обладателей наград.
Фристайл (лыжная акробатика, командный турнир)
1. США
2. Швейцария
3. Китай
12:00. Лыжные гонки (масс-старт, мужчины)
13:00. Фристайл (ски-кросс, мужчины)
14:30. Ски-альпинизм (эстафета, микст)
15:00. Керлинг (женщины, матч за третье место)
15:15. Биатлон. (масс-старт, женщины)
17:40. Конькобежный спорт (масс-старт, женщины + мужчины)
20:05. Керлинг (мужчины, финал)
20:30. Фристайл (хафпайп, женщины, финал)
21:40. Хоккей (мужчины, матч за третье место)
22:05. Бобслей (двойки, женщины)
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград на этих Играх.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали — фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.