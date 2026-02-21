Олимпийские игры-2026: все медалисты за 21 февраля

Сборная США по лыжной акробатике / © Associated Press

В субботу, 21 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит пятнадцатый соревновательный день.

В этот день будет разыграно 10 комплектов медалей. Украинские спортсмены боролись за награды в двух видах спорта — лыжных гонках и лыжной акробатике.

Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 21 февраля и список всех обладателей наград.

Фристайл (лыжная акробатика, командный турнир)

1. США

2. Швейцария

3. Китай

12:00. Лыжные гонки (масс-старт, мужчины)

13:00. Фристайл (ски-кросс, мужчины)

14:30. Ски-альпинизм (эстафета, микст)

15:00. Керлинг (женщины, матч за третье место)

15:15. Биатлон. (масс-старт, женщины)

17:40. Конькобежный спорт (масс-старт, женщины + мужчины)

20:05. Керлинг (мужчины, финал)

20:30. Фристайл (хафпайп, женщины, финал)

21:40. Хоккей (мужчины, матч за третье место)

22:05. Бобслей (двойки, женщины)

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград на этих Играх.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали — фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.