Жена Тимура Мирошниченко показалась в бикини и ошарашила накачанным телом

Инна Мирошниченко сейчас вместе с детьми находится на Бали.

Инна Мирошниченко

Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко наделала пикантных фото и восхитила своей стройной и натянутой фигурой.

Адвокат Инна Мирошниченко сейчас вместе с детьми находится на Бали. Конечно же, избранница шоумена радует снимками, на которых показывает, как проходит их отпуск. Не обходится и без пикантных фотографий.

В частности, в Instagram-stories Инна Мирошниченко опубликовала свое утреннее селфи. На фото адвокат позировала в зеркале и была одета только в белое бикини. Жена ведущего просто ошарашила своим накачанным телом. У Инны Мирошниченко виднеется стальной пресс и мышцы.

Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Таких результатов избранница ведущего достигла благодаря регулярным тренировкам. Инна Мирошниченко следит за тонусом своих мышц и активно занимается спортом.

Напомним, жена Тимура Мирошниченко поехала вместе с детьми на Бали на довольно длительное время. Избранница ведущего решила совместить приятное с полезным. Адвокат назвала вескую причину, почему решилась на это путешествие.

