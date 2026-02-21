- Дата публікації
Дружина Тімура Мірошниченка показалась в бікіні та ошелешила накачаним тілом
Інна Мірошниченко наразі разом із дітьми перебуває на Балі.
Дружина українського ведучого Тімура Мірошниченка наробила пікантних фото та захопила своєю стрункою та натягнутою фігурою.
Адвокатка Інна Мірошниченко наразі разом із дітьми перебуває на Балі. Звичайно ж, обраниця шоумена тішить знімками, на яких показує, як минає їхня відпустка. Не минає й без пікантних світлин.
Зокрема, в Instagram-stories Інна Мірошниченко опублікувала своє ранкове селфі. На фото адвокатка позувала в дзеркалі і була одягнена лише в біле бікіні. Дружина ведучого просто ошелешила своїм накачаним тілом. В Інни Мірошниченко видніється сталевий прес та м'язи.
Таких результатів обраниця ведучого досягнула завдяки регулярним тренуванням. Інна Мірошниченко стежить за тонусом своїх м'язів та активно займається спортом.
Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка поїхала разом із дітьми на Балі на доволі тривалий час. Обраниця ведучого вирішила поєднати приємне з корисним. Адвокатка назвала вагому причину, чому зважилась на цю подорож.