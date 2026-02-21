Дружина Тімура Мірошниченка показалась в бікіні та ошелешила накачаним тілом

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Дружина українського ведучого Тімура Мірошниченка наробила пікантних фото та захопила своєю стрункою та натягнутою фігурою.

Адвокатка Інна Мірошниченко наразі разом із дітьми перебуває на Балі. Звичайно ж, обраниця шоумена тішить знімками, на яких показує, як минає їхня відпустка. Не минає й без пікантних світлин.

Зокрема, в Instagram-stories Інна Мірошниченко опублікувала своє ранкове селфі. На фото адвокатка позувала в дзеркалі і була одягнена лише в біле бікіні. Дружина ведучого просто ошелешила своїм накачаним тілом. В Інни Мірошниченко видніється сталевий прес та м'язи.

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Таких результатів обраниця ведучого досягнула завдяки регулярним тренуванням. Інна Мірошниченко стежить за тонусом своїх м'язів та активно займається спортом.

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка поїхала разом із дітьми на Балі на доволі тривалий час. Обраниця ведучого вирішила поєднати приємне з корисним. Адвокатка назвала вагому причину, чому зважилась на цю подорож.