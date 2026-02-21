Мати забрала близнючок із садка і виявила несподіваний підпис на їхніх спинах

Близнючки Фея та Тея / © скриншот

В Австралії вихователі дитсадка вигадали незвичний спосіб, як не переплутати близнючок — і це стало несподіванкою для їхньої мами.

Відповідне відео мешканка штату Новий Південний Уельс Наталя, яка виховує чотирьох дітей, опублікувала у TikTok.

Забравши доньок Фею і Тею з дитячого садка, вона вже вдома помітила: на спинах у дівчаток написані їхні імена. Так працівники закладу вирішили уникнути плутанини між сестрами.

За словами жінки, вона звернула увагу на це приблизно за годину після повернення додому. «Я помітила це приблизно через годину після того, як ми прийшли додому, і просто розсміялась. Мені здалося це таким милим», — поділилася Наталя у відео, яке згодом набрало понад 253 тисячі переглядів.

Наступного ранку вихователі самі заговорили про написане та зізналися, що вже бачили її ролик у TikTok.

У коментарях під відео користувачі активно ділилися власними історіями. Одна з виховательок написала, що також користувалася подібним методом. Інша розповіла, що мама близнюків у її групі просто одягає дітей у різний одяг, щоб їх легше було розрізняти. Ще одна жінка згадала, як на прохання батьків вишивала імена на дитячих сорочках.

Для Наталі таке відкриття стало радше теплим та веселим моментом. Вона зізналася, що перед першим днем у садку хвилювалася, хоча старші доньки давно відвідують цей заклад і добре там почуваються.

«Вони добродушно розповіли, що бачили моє відео. Вийшло трохи незручно, але водночас смішно», — додала авторка.

Нагадаємо, раніше психологиня розповіла батькам про п’ять правил, які допоможуть полегшити та прискорити адаптацію малюка до садочка.