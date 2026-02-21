Що буде з курсом долара і євро протягом наступного тижня: прогноз банкіра

Курс валют. / © Національний банк України

Протягом наступного тижня, 23 лютого - 1 березня, ситуація на валютному ринку України буде стабільною. Різких різких коливань не очікується.

Про це повідомив банкір Тарас Лєсовий у коментарі “РБК-Україна”.

За словами банкіра, кінець лютого традиційно є перехідним періодом для валютного ринку.

Лєсовий пояснив, що протягом останніх тижнів попит залишається підвищеним навіть попри пропозицію від аграріїв та податкові відрахування до бюджету. Бізнес змушений заздалегідь формувати валютні резерви через ризики перебоїв з електропостачанням.

Наразі на курсову динаміку наразі одночасно впливають війна, енергетичні ризики, внутрішні економічні виклики та нестабільна зовнішня кон’юнктура.

Національний банк, пояснив банкір, продовжує реалізацію режиму "керованої гнучкості", а також втручається в моменти втрати рівноваги ринку, активно насичуючи його валютою.

Прогноз на останній тиждень лютого

Курс долара торгуватиметься у межах 43 грн, а можливий максимум для євро - 52 грн. Банкір пояснив, що ситуація на валютному ринку залишатиметься напруженою, але під контролем. Різких курсових перекосів не прогнозується:

готівковий ринок: 43-43,75 грн/долар та 50-52 грн/євро;

міжбанк: 43-43,5 грн/долар та 50-52 грн/євро.

Курсові показники протягом тижня:

щоденні зміни: в обмінних пунктах - до 0,3 грн, у комбанках - до 0,1-0,2 грн;

різниця між купівлею та продажем: у касах банків до 0,5-0,6 грн на 1 долар та до 0,8-1 грн на 1 євро.

Нагадаємо, раніше експерти пояснили, чи варто скуповувати долари. Економіст Олег Пендзин закликає звертати увагу на рівень інфляції. Оскільки ціни в січні зростали повільно (0,7% проти 0,8% у грудні), для регулятора немає сенсу штучно зміцнювати гривню.