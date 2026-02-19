- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 130
- Час на прочитання
- 2 хв
Несподіване дослідження: як різні домашні тварини насправді впливають на дитячу психіку
Більшість батьків впевнені, що домашній улюбленець автоматично зробить дитину щасливішою, спокійнішою та навчить емпатії, але вплив деяких тварин може бути абсолютно несподіваним.
Іспанські науковці в межах проєкту INMA (Infancia y Medio Ambiente) проаналізували дані майже 1900 родин, спостерігаючи за впливом домашніх тварин на дітей від періоду вагітності матерів до досягнення малюками 7-8 років.
Дослідження, опубліковане у виданні World Journal of Pediatrics, мало на меті з’ясувати, як наявність собак, котів, птахів чи дрібних тварин у віці 1 та 4-5 років впливає на емоційні та поведінкові проблеми дітей у молодшому шкільному віці.
Небезпека від котиків
Найбільш несподіваним виявився висновок щодо котів. Вчені з’ясували, що наявність кота в родині, коли дитині було 4-5 років, пов’язана з підвищеним ризиком розвитку як інтерналізаційних (тривожність, депресивні симптоми, замкнутість), так і екстерналізаційних (агресія, порушення правил) проблем у віці 7-8 років.
Дослідники пропонують кілька пояснень цього феномену. По-перше, коти за своєю природою більш незалежні, менш ласкаві та часто демонструють уникальний тип прив’язаності, що обмежує емоційну взаємодію з малюком. По-друге, розглядається фактор інфекцій: коти є носіями токсоплазмозу, який у дітей може впливати на когнітивні функції та пов’язується з підвищеним ризиком психічних розладів, таких як депресія чи манія.
Що стосується собак та птахів, то їхня присутність не показала жодного значного позитивного чи негативного впливу на психічне здоров’я малюків у цьому віці.
Дрібні тварини як справжній антистрес
Справжнім відкриттям стали так звані «інші тварини»: гризуни (хом’яки, кролики, морські свинки), рибки та рептилії (черепахи). Згідно з даними дослідження, постійна наявність таких улюбленців виявилася захисним фактором, який знижує ризик розвитку внутрішніх емоційних проблем у дитини.
Вчені пояснюють це тим, що такі тваринки є ідеальними «дитячими улюбленцями». Їх легше доглядати, що дозволяє батькам ефективно залучати малюків до відповідальності та розвивати у них співчуття. Догляд за гризуном чи рибками вимагає регулярності, що тренує пам’ять і самоконтроль дитини без надмірного емоційного навантаження.
Автори дослідження підкреслюють, що вплив тварин на психіку є дуже складним процесом. До 18 років у людини ще формуються моделі емоційної прив’язаності, тому просто факт наявності пухнастика у квартирі не гарантує автоматичного покращення ментального здоров’я дитини у ранньому віці.
Нагадаємо, водночас експерти наголошують на терапевтичному впливі котів, особливо на людей похилого віку. Для пенсіонерів, які часто страждають від самотності, кіт стає не просто сусідом по квартирі, а справжнім «антидотом» від депресії.