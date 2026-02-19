Дзідзьо показав свою маму-красуню на пляжі та публічно звернувся до неї

Дзідзьо / © instagram.com/dzidzio

Український співак Дзідзьо, справжнє ім’я якого Михайло Хома, вперше за тривалий час показав маму Галину Янівну.

Сьогодні, 19 лютого, рідна людина зірки святкує день народження. Тож Дзідзьо не втратив нагоди показати, який вигляд має іменинниця зараз. Він опублікував кадри Галини Янівни в Instagram, де вона позує на тлі узбережжя. Щаслива та усміхнена жінка йшла до камери з мушлею у руці.

Своєю чергою знаменитість звернувся до мами з найщирішими вітаннями. У дописі він публічно побажав їй всього найкращого, висловив вдячність і зізнався, що дуже сумує. Як відомо, родина постійно перебуває на відстані. Річ у тім, що Галина Янівна вже тривалий час працює за кордоном.

Мама Дзідзьо / © instagram.com/dzidzio

«Мамо, з Днем народження, моя рідненька. Бажаю Вам здоров’я, радості й довгих років життя. Будьте щасливі кожного дня. Я мрію про нашу зустріч. Дякую Вам за життя, за любов, за підтримку — за все, що Ви для мене зробили й робите. Многая літа!» — зворушив Дзідзьо.

