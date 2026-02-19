Найсмертоносніша лавина за 45 років: в Каліфорнії загинуло щонайменше 8 лижників

Лавина в Каліфорнії забрала життя щонайменше восьми лижників / © Архів

У горах Сьєрра-Невада в Каліфорнії зійшла наймасштабніша за кількістю жертв снігова лавина в США за останні 45 років. Гігантська маса снігу площею з футбольне поле зірвалась зі схилу та накрила групу з 15 лижників-екстремалів, серед яких були професійні гіди.

Про це пише Reuters.

Боротьба за виживання у сніговій пастці

Трагедія розгорнулася неподалік від озера Тахо на висоті близько 2300 метрів. Після триденного походу туристи поверталися на базу під час сильного снігопаду. Раптово близько 11:30 ранку на них зійшла величезна лавина.

Шестеро людей змогли врятуватися: вони побудували імпровізоване укриття з брезенту та подали сигнал лиха за допомогою екстрених маячків і текстових повідомлень. Рятувальна операція була надзвичайно складною. Близько 50 фахівців дісталися на ратраках на відстань 3,2 кілометра до місця трагедії, а далі йшли на лижах, щоб не спровокувати новий обвал.

«Екстремальні погодні умови, я б сказала, це ще м’яко сказано», — розповіла про рятувальну операцію шериф округу Невада Шеннон Мун.

Найбільша трагедія з 1981 року

На жаль, восьмеро лижників загинули на місці. Їхні тіла локалізували, але зможуть евакуювати лише після покращення погодних умов. Ще одну людину вважають зниклою безвісти та, ймовірно, мертвою. Відомо, що загалом у групі було дев’ять жінок та шестеро чоловіків.

Цей інцидент став найсмертоноснішою лавиною в США з 1981 року, коли на горі Рейнір загинуло 11 альпіністів. Експерти зазначають, що висока небезпека сходження лавин у цьому районі прогнозувалася заздалегідь, адже напередодні випало кілька метрів нестабільного снігу. Наразі місцева влада з’ясовує з компанією-організатором туру Blackbird Mountain Guides, чому вони вирішили вивести групу на маршрут попри штормове попередження.

