Повернення легенди: стрижка з 60-х років знову на піку моди

Софі Лорен. / © Associated Press

Італійський боб - це прямий натяк на італійський гламур 1960-х років та таких акторок, як Софі Лорен. Зараз ця стрижка повертається як ідеальна альтернатива для тих, хто шукає стиль, який поєднує в собі вишуканість і невимушеність.

Детальніше про популярну зачіску — читайте в матеріалі Vogue México.

Як виглядає має стрижка італійський боб

Традиційний боб - структурований і вишуканий. Тоді як італійський боб вирізняється елегантною легкістю.

Довжина такої стрижки нижче підборіддя: вона коротка, але не надто; довга, але така, щоб забезпечити універсальність. Її середня довжина дозволяє волоссю зберігати рухливість, об'єм та свіжість. Саме це відрізняє її від більш важких версій, а тому робить її ідеальним вибором.

Кому підходить італійський боб

Вона - як і будь-яка інша коротка стрижка - найкраще пасує до овальної, довгої або серцеподібної форми обличчя, бо обрамляє вилиці, а також добре коригує повне обличчя.

Італійський боб ідеально пасуватиме власницям тонкого волосся - оскільки візуально додає густоти. Стрижка матиме гарний вигляд на кучерявому, прямому та хвилястому волоссі.

Нагадаємо, ми писали про найактуальнішу коротку стрижку для жінок за 50.