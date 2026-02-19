ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
1 хв

Повернення легенди: стрижка з 60-х років знову на піку моди

Стрижка італійський боб поєднує в собі вишуканість і невимушеність.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Софі Лорен.

Софі Лорен. / © Associated Press

Італійський боб - це прямий натяк на італійський гламур 1960-х років та таких акторок, як Софі Лорен. Зараз ця стрижка повертається як ідеальна альтернатива для тих, хто шукає стиль, який поєднує в собі вишуканість і невимушеність.

Детальніше про популярну зачіску — читайте в матеріалі Vogue México.

Як виглядає має стрижка італійський боб

Традиційний боб - структурований і вишуканий. Тоді як італійський боб вирізняється елегантною легкістю.

Довжина такої стрижки нижче підборіддя: вона коротка, але не надто; довга, але така, щоб забезпечити універсальність. Її середня довжина дозволяє волоссю зберігати рухливість, об'єм та свіжість. Саме це відрізняє її від більш важких версій, а тому робить її ідеальним вибором.

Кому підходить італійський боб

Вона - як і будь-яка інша коротка стрижка - найкраще пасує до овальної, довгої або серцеподібної форми обличчя, бо обрамляє вилиці, а також добре коригує повне обличчя.

Італійський боб ідеально пасуватиме власницям тонкого волосся - оскільки візуально додає густоти. Стрижка матиме гарний вигляд на кучерявому, прямому та хвилястому волоссі.

Софі Лорен. / © Associated Press

Софі Лорен. / © Associated Press

Софі Лорен. / © Associated Press

Софі Лорен. / © Associated Press

Нагадаємо, ми писали про найактуальнішу коротку стрижку для жінок за 50.

Дата публікації
Кількість переглядів
144
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie