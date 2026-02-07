Три стрижки, які роблять повне обличчя худішим: довго тримають форму і не потребують укладання

Найкращі стрижки для повного обличчя / © www.freepik.com/free-photo

Жінкам із повнішим чи округлим овалом лиця особливо важливо підібрати стрижку, яка створить ефект легкості та скоригує пропорції. Правильний варіант зачіски здатен не лише освіжити образ, а й візуально витягнути овал, зробивши риси більш витонченими. Серед безлічі варіантів стилісти виділяють три найкращі стрижки, які вирішують ці завдання на відмінно.

Подовжений боб

Лонг-боб вважається однією з найвдаліших стрижок для круглого обличчя. Його секрет у подовжених передніх пасмах, які створюють вертикаль і тим самим витягують контури. Завдяки своїй формі зачіска надає шиї більшої витонченості, а риси обличчя робить гармонійнішими. Такий боб не вимагає спеціальних засобів для фіксації, волосся легко лягає навіть за природного висихання. Саме тому ця стрижка ідеально підходить жінкам, які не хочуть витрачати багато часу на укладання локонів.

Каскад із м’яким градуюванням

Каскад — це стрижка, яка поєднує легкість, динаміку та природну елегантність. Завдяки плавним переходам він візуально пом’якшує округлі риси та створює об’єм там, де це найбільше потрібно. Особливо виграшно каскад працює на середній довжині, коли пасма сягають плечей або ключиць. Волосся має живий та рухливий вигляд, а обличчя набуває значно тонших пропорцій. Зачіска абсолютно не потребує укладання: достатньо просто висушити пасма, щоб форма зберігалася упродовж цілого дня.

Подовжена піксі

Подовжена піксі — це смілива, але напрочуд жіночна стрижка, яка здатна скоригувати форму обличчя завдяки об’ємній маківці. За рахунок вертикального підйому вона робить овал обличчя худішим, візуально додає висоти та підкреслює лінію вилиць. Акуратно оформлені пасма не створюють зайвого об’єму, тому обличчя має витончений вигляд. Така стрижка не потребує щоденного моделювання: достатньо легенько збити локони руками, щоб зачіска мала приголомшливий вигляд.