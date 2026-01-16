Найкращі стрижки для тонкого волосся: ці зачіски тримають об’єм і форму до шести місяців

Які стрижки для тонкого волосся / © Freepik

Тонкі локони потребують особливого догляду, і правильно підібрана стрижка здатна надати такому волоссю об’єму, правильної форми та динаміки. Досвідчені стилісти радять орієнтуватися на зачіски, які створюють природний рух локонів, підкреслюють текстуру та зберігають форму впродовж тривалого часу. Розповідаємо, які найкращі стрижки для тонкого волосся, що надають об’єму та візуальної густоти.

М’який багатошаровий боб

Які стрижки для тонкого волосся / © Mixnews

Багатошаровий боб із довжиною до підборіддя додає об’єму біля коренів і легкого руху кінчикам волосся. Делікатні шари роблять зачіску пишною, не обтяжуючи тонке волосся, і дозволяють зберегти форму до кількох місяців без частих корекцій. Така стрижка ідеально підходить для тих, хто хоче мати доглянутий вигляд і не витрачати час на укладання локонів.

Стрижка середньої довжини з градуюванням

Які стрижки для тонкого волосся

Середня довжина волосся із градуюванням створює об’ємний силует і легкі хвилі, навіть якщо волосся саме собою тонке. Внутрішні шари піднімають корені, роблячи зачіску більш живою, а природні хвилі додають текстури. Стрижка підходить для різних типів обличчя і зберігає форму до шести місяців, особливо за правильного догляду.

Багатошарова стрижка на довге волосся з текстурованими кінчиками

Які стрижки для тонкого волосся / © Mixnews

Довге тонке волосся має об’ємніший вигляд з філірованими кінчиками та багатошаровими переходами. Текстуровані кінці роблять волосся рухливим, а м’які шари надають водночас легкості й пишності. Така стрижка підходить як для прямого, так і для хвилястого волосся, і навіть без укладання має сучасний та доглянутий вигляд.