Коли і де відбудеться наступний етап мирних переговорів України з РФ та США: у ЗМІ дізналися

Україна та США обрали нове місто для тристоронніх перемовин з РФ. Проте в ОП спростували цю інформацію.

Делегації України, США та Російської Федерації попередньо домовилися провести наступний раунд тристоронніх мирних перемовин у середу, 11 березня. Проте в Офісі президента не підтвердили проведення цієї зустрічі.

Про дату та місце зустрічі виданню NV повідомило поінформоване джерело. За інформацією видання, новим місцем зустрічі обрано турецький Стамбул, який вважається безпечнішим майданчиком на тлі загострення військового конфлікту на Близькому Сході. Стамбул змінить у планах переговорників столицю ОАЕ — Абу-Дабі, де зустріч мала відбутися ще 5 березня.

Наразі в Офісі президента не підтвердили інформацію про проведення наступної зустрічі.

Мирні переговори України з РФ та США— останні новини

Нагадаємо, попередній етап тристоронніх консультацій відбувся 17–18 лютого 2026 року в швейцарській Женеві.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що тристоронні переговори мали відбутися в ОАЕ минулої п’ятниці. Проте графік змістився через його поїздку на фронт. Попри пропозиції США щодо альтернативних форматів (лише між Україною та РФ), Зеленський наполягає на залученні американської сторони.

Окрім цього, спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що після успішного обміну тисячі полонених тристоронні мирні переговори тривають, і найближчим часом очікується додатковий прогрес.

Президент США заявив, що між Росією та Україною існує «величезна ненависть», яка, начебто, заважає досягненню миру.

