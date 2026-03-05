Зеленський зробив заяву про скасування переговорів Україна-США-РФ та назвав причину

Зеленський пояснив перенесення переговорів через війну Ірану та Ізраїлю / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський заявив, що перенесення дати тристоронніх переговорів не пов’язане із зупинкою роботи групи. Це стало наслідком загострення безпекової ситуації на Близькому Сході.

Про це глава держави повідомив 5 березня під час брифінгу.

За словами президента, коригування графіка переговорного процесу відбулося через бойові дії в регіоні, зокрема війну між Іраном та Ізраїлем. Саме ця ситуація вплинула на узгодження нової дати зустрічі.

Реклама

«Це зміщення дати не через те, що тристороння група не працює, а через те, що йдуть бойові дії на Близькому Сході. Ми чекаємо на дату від американських партнерів», — наголосив Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що співпраця за іншими напрямами триває. Зокрема, вже відбувся черговий обмін військовополоненими.

Україна очікує на подальші сигнали від США щодо нової дати проведення тристоронніх переговорів.

Тристоронні переговори у форматі “Україна-США-РФ”: що відомо

Нагадаємо, як раніше йшлося в повідомленнях західних ЗМІ, наступний раунд тристоронніх перемовин відклали на невизначений термін.

Реклама

Президент України Володимир Зеленський вже повідомляв, що чергові перемовини мали відбутися до 9 березня в ОАЕ. Проте через війну в Ірані і атаку на ОАЕ сторони шукали новий майданчик для переговорів.

Замість Абу-Дабі розглядалися інші політичні майданчики для переговорів. Зокрема, йшлося про Туреччину чи Швейцарію.

Президент висловив сподівання, що удари США по Ірану не позначаться на тристоронніх переговорах з Росією.

Як вже повідомляли, 17-18 лютого в Женеві минули чергові переговори щодо війни в Україні. А 27 лютого переговори в Женеві Україна провела лише зі США.