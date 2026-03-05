ТСН у соціальних мережах

209
3 хв

Чому коти сідають у позу "хлібинки" і що це означає для їхнього самопочуття — ветеринарка відповіла (фото)

Коти у позі “loaf” ховають лапи під тілом. Цей жест показує розслаблення, збереження тепла або попереджає про стрес чи хворобу.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Що означає, коли кіт сидить, сховавши лапи під тілом / © pexels.com

Якщо ви коли-небудь помічали, що ваш кіт сидить, підклавши лапи під тіло, нагадуючи буханець хліба, ви бачили так звану позу «loaf» або «хлібинки». Це не лише милий жест, а й спосіб зрозуміти настрій і потреби вашого улюбленця.

Про це розповіла співаторка матеріалу petmd лікарка-ветеринарка Джо Корнетт.

Що таке поза «хлібинки» у котів

У цій позі кіт ховає під собою всі чотири лапи та хвіст. Можливі невеликі варіації, наприклад, хвіст може бути трохи видимим. Назва позиції цілком виправдана — кіт у такій позі дійсно нагадує буханку хліба.

Кішка у позі хлібинки / © Pixabay

«Думайте про позу Сфінкса», — пояснює ветеринар і дослідник поведінки котів Вайлані Санґ. «Лапи можуть бути під тілом або опиратися на передні лапи, тіло округле. Виглядає так, ніби кіт вмістився у форму для хліба».

Чому коти сидять у «хлібинці»

Поза «хлібинки» може багато розповісти про вашого кота — від рівня комфорту до потенційних проблем зі здоров’ям. Основні причини:

Комфорт та розслабленість

Бонні Бівер, професорка ветеринарної медицини, пояснює, що коти зазвичай приймають цю позу, коли почуваються спокійно й безпечно.

«Це схоже на те, як людина відкидається у кріслі. Ми не можемо виміряти „щастя“, але можемо сказати, що кіт розслаблений у цій позі», — каже вона. Коти більш спокійних характерів сідають у хлібинки частіше, ніж активні або тривожні тварини.

Довіра до людини

Якщо кіт сідає у хлібинку поруч із вами, це ознака довіри. Вибір місця — біля ваших ніг або на дивані поруч — показує, що кіт відчуває себе у безпеці у вашій присутності.

Збереження тепла

Коти ховають лапи під тілом, щоб не втрачати тепло. «Нижні частини лап мало захищені жиром, тому вони швидко охолоджуються. Сховавши лапи під тілом, кіт зберігає тепло», — пояснює Бівер.

Відчуття загрози

Іноді поза «хлібинки» є захисною. Вона дозволяє сховати лапи та життєво важливі органи, залишаючись готовим до швидкого пересування. Тому ви можете помітити, що кіт сидить так у клініці або в незнайомому середовищі.

Хвороба або травма

Зміни у позі або поведінці кота можуть сигналізувати про проблеми зі здоров’ям. Наприклад, якщо кіт ховає обличчя або сутулиться, поводиться пасивно, реагує слабко на контакт — це може бути ознакою нездужання. Інші сигнали тривоги:

раптові зміни у характері;

  • агресія;

  • збільшення сну або приховування;

  • небажання стрибати чи користуватися улюбленими місцями;

  • зміни у поведінці щодо туалету.

Власник знає свого кота найкраще. Якщо ви помічаєте незвичні зміни у позі «хлібинки» або поведінці, варто проконсультуватися з ветеринаром. В іншому випадку насолоджуйтеся цією милою та характерною позою вашого кота, яка показує його розслаблення та комфорт.

Нагадаємо, дослідники також заявили, що мурчання котів — це унікальний феномен, який поєднує комунікацію, самозаспокоєння та цілющу дію. Коти видають цей звук не лише коли радіють, а й у стресових ситуаціях, під час болю або щоб привернути увагу.

