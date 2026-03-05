- Дата публікації
Чому коти сідають у позу "хлібинки" і що це означає для їхнього самопочуття — ветеринарка відповіла (фото)
Коти у позі “loaf” ховають лапи під тілом. Цей жест показує розслаблення, збереження тепла або попереджає про стрес чи хворобу.
Якщо ви коли-небудь помічали, що ваш кіт сидить, підклавши лапи під тіло, нагадуючи буханець хліба, ви бачили так звану позу «loaf» або «хлібинки». Це не лише милий жест, а й спосіб зрозуміти настрій і потреби вашого улюбленця.
Про це розповіла співаторка матеріалу petmd лікарка-ветеринарка Джо Корнетт.
Що таке поза «хлібинки» у котів
У цій позі кіт ховає під собою всі чотири лапи та хвіст. Можливі невеликі варіації, наприклад, хвіст може бути трохи видимим. Назва позиції цілком виправдана — кіт у такій позі дійсно нагадує буханку хліба.
«Думайте про позу Сфінкса», — пояснює ветеринар і дослідник поведінки котів Вайлані Санґ. «Лапи можуть бути під тілом або опиратися на передні лапи, тіло округле. Виглядає так, ніби кіт вмістився у форму для хліба».
Чому коти сидять у «хлібинці»
Поза «хлібинки» може багато розповісти про вашого кота — від рівня комфорту до потенційних проблем зі здоров’ям. Основні причини:
Комфорт та розслабленість
Бонні Бівер, професорка ветеринарної медицини, пояснює, що коти зазвичай приймають цю позу, коли почуваються спокійно й безпечно.
«Це схоже на те, як людина відкидається у кріслі. Ми не можемо виміряти „щастя“, але можемо сказати, що кіт розслаблений у цій позі», — каже вона. Коти більш спокійних характерів сідають у хлібинки частіше, ніж активні або тривожні тварини.
Довіра до людини
Якщо кіт сідає у хлібинку поруч із вами, це ознака довіри. Вибір місця — біля ваших ніг або на дивані поруч — показує, що кіт відчуває себе у безпеці у вашій присутності.
Збереження тепла
Коти ховають лапи під тілом, щоб не втрачати тепло. «Нижні частини лап мало захищені жиром, тому вони швидко охолоджуються. Сховавши лапи під тілом, кіт зберігає тепло», — пояснює Бівер.
Відчуття загрози
Іноді поза «хлібинки» є захисною. Вона дозволяє сховати лапи та життєво важливі органи, залишаючись готовим до швидкого пересування. Тому ви можете помітити, що кіт сидить так у клініці або в незнайомому середовищі.
Хвороба або травма
Зміни у позі або поведінці кота можуть сигналізувати про проблеми зі здоров’ям. Наприклад, якщо кіт ховає обличчя або сутулиться, поводиться пасивно, реагує слабко на контакт — це може бути ознакою нездужання. Інші сигнали тривоги:
раптові зміни у характері;
агресія;
збільшення сну або приховування;
небажання стрибати чи користуватися улюбленими місцями;
зміни у поведінці щодо туалету.
Власник знає свого кота найкраще. Якщо ви помічаєте незвичні зміни у позі «хлібинки» або поведінці, варто проконсультуватися з ветеринаром. В іншому випадку насолоджуйтеся цією милою та характерною позою вашого кота, яка показує його розслаблення та комфорт.
