Вареники з сиром і вишнею — рецепт солодкої української класики в сучасному виконанні

Вареники з сиром і вишнею — це маленьке гастрономічне свято для душі та смаку. Ніжне тісто, соковита начинка та аромат домашнього затишку — ідеальний десерт для сімейного сніданку чи вечірки з друзями.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Вареники на пару tiktok.com_@bude_smachno_razom

Вареники на парі / tiktok.com_@bude_smachno_razom

Вареники — один із символів української кухні, який люблять у всіх регіонах країни. З дитинства вони асоціюються з теплом родинного дому та ароматом свіжоспеченого тіста. Сучасні кулінарні блогери пропонують варіанти класики з новими нюансами: поєднання кисломолочного сиру та соковитих вишень робить їх ще ніжнішими й вишуканішими.

Універсальне тісто дозволяє створювати безліч варіацій, від класичних вареників із сиром до оригінальних поєднань з овочами, ягодами чи навіть м’ясом. А про рецепт приготування розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Інгредієнти

Для тіста

  • борошно — 500 г

  • кефір — 350 мл

  • сода — 1 ч. л.

  • сіль

Для начинки

  • кисломолочний сир

  • жовток — 1 шт.

  • цукор

  • вишні (свіжі чи заморожені)

Порада: якщо ви використовуєте заморожені вишні, їх краще трохи обсушити, щоб начинка не була надто рідкою.

Приготування

  1. До великої миски всипте борошно, дрібку солі та соду.

  2. Влийте кефір і замісіть тісто. Воно має бути пухким і не липнути до рук.

  3. Сформуйте тісто в кулю та дайте йому трохи «відпочити» перед ліпленням вареників, так вони будуть ще ніжнішими.

Приготування начинки

Для класичних вареників із сиром і вишнею:

  1. Змішайте кисломолочний сир із жовтком і цукром.

  2. Додайте вишні, акуратно перемішайте, щоб ягоди не розчавилися.

Ліпимо та готуємо вареники

  1. Розкачайте тісто та наріжте невеликими кружечками.

  2. Викладіть начинку в центр і защипніть краї.

  3. Готуємо на парі: каструлю з водою ставимо на вогонь, зверху кладемо велике металеве сито так, щоб воно не торкалося води. Змащуємо його олією і викладаємо вареники. Накриваємо кришкою.

  4. Час приготування: великі вареники — 5–6 хв, маленькі — 2–3 хв.

Секрет ніжності: вареники не мають контактувати з водою, адже пара робить їх повітряними й соковитими.

Вареники з сиром і вишнею — це поєднання традицій та сучасних гастрономічних трендів. Легкі, ніжні та неймовірно ароматні, вони стають улюбленою стравою як для сніданку, так і для десерту після обіду.

