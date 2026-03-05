- Дата публікації
Вареники з сиром і вишнею — рецепт солодкої української класики в сучасному виконанні
Вареники з сиром і вишнею — це маленьке гастрономічне свято для душі та смаку. Ніжне тісто, соковита начинка та аромат домашнього затишку — ідеальний десерт для сімейного сніданку чи вечірки з друзями.
Вареники — один із символів української кухні, який люблять у всіх регіонах країни. З дитинства вони асоціюються з теплом родинного дому та ароматом свіжоспеченого тіста. Сучасні кулінарні блогери пропонують варіанти класики з новими нюансами: поєднання кисломолочного сиру та соковитих вишень робить їх ще ніжнішими й вишуканішими.
Універсальне тісто дозволяє створювати безліч варіацій, від класичних вареників із сиром до оригінальних поєднань з овочами, ягодами чи навіть м’ясом. А про рецепт приготування розповіли на сторінці Буде смачно разом.
Інгредієнти
Для тіста
борошно — 500 г
кефір — 350 мл
сода — 1 ч. л.
сіль
Для начинки
кисломолочний сир
жовток — 1 шт.
цукор
вишні (свіжі чи заморожені)
Порада: якщо ви використовуєте заморожені вишні, їх краще трохи обсушити, щоб начинка не була надто рідкою.
Приготування
До великої миски всипте борошно, дрібку солі та соду.
Влийте кефір і замісіть тісто. Воно має бути пухким і не липнути до рук.
Сформуйте тісто в кулю та дайте йому трохи «відпочити» перед ліпленням вареників, так вони будуть ще ніжнішими.
Приготування начинки
Для класичних вареників із сиром і вишнею:
Змішайте кисломолочний сир із жовтком і цукром.
Додайте вишні, акуратно перемішайте, щоб ягоди не розчавилися.
Ліпимо та готуємо вареники
Розкачайте тісто та наріжте невеликими кружечками.
Викладіть начинку в центр і защипніть краї.
Готуємо на парі: каструлю з водою ставимо на вогонь, зверху кладемо велике металеве сито так, щоб воно не торкалося води. Змащуємо його олією і викладаємо вареники. Накриваємо кришкою.
Час приготування: великі вареники — 5–6 хв, маленькі — 2–3 хв.
Секрет ніжності: вареники не мають контактувати з водою, адже пара робить їх повітряними й соковитими.
Вареники з сиром і вишнею — це поєднання традицій та сучасних гастрономічних трендів. Легкі, ніжні та неймовірно ароматні, вони стають улюбленою стравою як для сніданку, так і для десерту після обіду.