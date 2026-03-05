Вареники на парі / tiktok.com_@bude_smachno_razom

Реклама

Вареники — один із символів української кухні, який люблять у всіх регіонах країни. З дитинства вони асоціюються з теплом родинного дому та ароматом свіжоспеченого тіста. Сучасні кулінарні блогери пропонують варіанти класики з новими нюансами: поєднання кисломолочного сиру та соковитих вишень робить їх ще ніжнішими й вишуканішими.

Універсальне тісто дозволяє створювати безліч варіацій, від класичних вареників із сиром до оригінальних поєднань з овочами, ягодами чи навіть м’ясом. А про рецепт приготування розповіли на сторінці Буде смачно разом.

Інгредієнти

Для тіста

борошно — 500 г

кефір — 350 мл

сода — 1 ч. л.

сіль

Для начинки

кисломолочний сир

жовток — 1 шт.

цукор

вишні (свіжі чи заморожені)

Порада: якщо ви використовуєте заморожені вишні, їх краще трохи обсушити, щоб начинка не була надто рідкою.

Реклама

Приготування

До великої миски всипте борошно, дрібку солі та соду. Влийте кефір і замісіть тісто. Воно має бути пухким і не липнути до рук. Сформуйте тісто в кулю та дайте йому трохи «відпочити» перед ліпленням вареників, так вони будуть ще ніжнішими.

Приготування начинки

Для класичних вареників із сиром і вишнею:

Змішайте кисломолочний сир із жовтком і цукром. Додайте вишні, акуратно перемішайте, щоб ягоди не розчавилися.

Ліпимо та готуємо вареники

Розкачайте тісто та наріжте невеликими кружечками. Викладіть начинку в центр і защипніть краї. Готуємо на парі: каструлю з водою ставимо на вогонь, зверху кладемо велике металеве сито так, щоб воно не торкалося води. Змащуємо його олією і викладаємо вареники. Накриваємо кришкою. Час приготування: великі вареники — 5–6 хв, маленькі — 2–3 хв.

Секрет ніжності: вареники не мають контактувати з водою, адже пара робить їх повітряними й соковитими.

Вареники з сиром і вишнею — це поєднання традицій та сучасних гастрономічних трендів. Легкі, ніжні та неймовірно ароматні, вони стають улюбленою стравою як для сніданку, так і для десерту після обіду.