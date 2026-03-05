ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
33
Время на прочтение
2 мин

Вареники с творогом и вишней — рецепт сладкой украинской классики в современном исполнении

Вареники с творогом и вишней — это маленький гастрономический праздник для души и вкуса. Нежное тесто, сочная начинка и аромат домашнего уюта — идеальный десерт для семейного завтрака или вечеринки с друзьями.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Вареники на пару tiktok.com_@bude_smachno_razom

Вареники на пару tiktok.com_@bude_smachno_razom

Вареники — один из символов украинской кухни, который любят во всех регионах страны. С детства они ассоциируются с теплом семейного дома и ароматом свежеиспеченного теста. Современные кулинарные блогеры предлагают варианты классики с новыми нюансами: сочетание творога и сочных вишен делает их еще более нежными и изысканными.

Универсальное тесто позволяет создавать множество вариаций, от классических вареников с творогом до оригинальных сочетаний с овощами, ягодами или даже мясом. А о рецепте приготовления рассказали на странице Буде смачно разом.

Ингредиенты

Для теста

  • мука 500 г

  • кефир 350 мл

  • сода 1 ч. л

  • соль

Для начинки

  • творог

  • сахар

  • желток 1 шт.

  • вишни (свежие или замороженные)

Совет: если вы используете замороженные вишни, их лучше немного обсушить, чтобы начинка не была слишком жидкой.

Приготовление

  1. В большую миску всыпьте муку, щепотку соли и соду.

  2. Влейте кефир и замесите тесто, оно должно быть рыхлое и не липнуть к рукам.

  3. Сформируйте тесто в шар и дайте ему немного «отдохнуть» перед лепкой вареников, так они будут еще более нежными.

Приготовление начинки

Для классических вареников с творогом и вишней:

  1. Смешайте творог с желтком и сахаром.

  2. Добавьте вишни, аккуратно перемешайте, чтобы ягоды не раздавились.

Лепим и готовим вареники

  1. Раскатайте тесто и нарежьте на небольшие кружочки.

  2. Выложите начинку в центр и защипайте края.

  3. Готовим на пару: кастрюлю с водой ставим на огонь, сверху кладем большое металлическое сито так, чтобы оно не касалось воды. Смазываем сито маслом и выкладываем вареники. Накрываем крышкой.

  4. Время приготовления: большие вареники — 5-6 мин, маленькие — 2-3 мин.

Секрет нежности: вареники не должны контактировать с водой, ведь пар делает их воздушными и сочными.

Вареники с творогом и вишней — это сочетание традиций и современных гастрономических трендов. Легкие, нежные и невероятно ароматные, они становятся любимым блюдом как для завтрака, так и для десерта после обеда.

Дата публикации
Количество просмотров
33
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie