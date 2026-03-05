Вареники на пару tiktok.com_@bude_smachno_razom

Вареники — один из символов украинской кухни, который любят во всех регионах страны. С детства они ассоциируются с теплом семейного дома и ароматом свежеиспеченного теста. Современные кулинарные блогеры предлагают варианты классики с новыми нюансами: сочетание творога и сочных вишен делает их еще более нежными и изысканными.

Универсальное тесто позволяет создавать множество вариаций, от классических вареников с творогом до оригинальных сочетаний с овощами, ягодами или даже мясом. А о рецепте приготовления рассказали на странице Буде смачно разом.

Ингредиенты

Для теста

мука 500 г

кефир 350 мл

сода 1 ч. л

соль

Для начинки

творог

сахар

желток 1 шт.

вишни (свежие или замороженные)

Совет: если вы используете замороженные вишни, их лучше немного обсушить, чтобы начинка не была слишком жидкой.

Приготовление

В большую миску всыпьте муку, щепотку соли и соду. Влейте кефир и замесите тесто, оно должно быть рыхлое и не липнуть к рукам. Сформируйте тесто в шар и дайте ему немного «отдохнуть» перед лепкой вареников, так они будут еще более нежными.

Приготовление начинки

Для классических вареников с творогом и вишней:

Смешайте творог с желтком и сахаром. Добавьте вишни, аккуратно перемешайте, чтобы ягоды не раздавились.

Лепим и готовим вареники

Раскатайте тесто и нарежьте на небольшие кружочки. Выложите начинку в центр и защипайте края. Готовим на пару: кастрюлю с водой ставим на огонь, сверху кладем большое металлическое сито так, чтобы оно не касалось воды. Смазываем сито маслом и выкладываем вареники. Накрываем крышкой. Время приготовления: большие вареники — 5-6 мин, маленькие — 2-3 мин.

Секрет нежности: вареники не должны контактировать с водой, ведь пар делает их воздушными и сочными.

