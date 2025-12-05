ТСН в социальных сетях

Ленивые вареники из адыгейского сыра: быстрый рецепт вкусного завтрака

Ленивые вареники — это настоящая находка для хозяек, которые не хотят долго стоять у плиты.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
1 час. 10 мин.
263 ккал
Ленивые вареники из адыгейского сыра

Ленивые вареники из адыгейского сыра / © Credits

Для приготовления понадобится адыгейский сыр, мука, яйцо, сахар и через 20 минут у вас получится вкусное и сытное блюдо для всей семьи. Подавайте со сметаной, медом или вареньем.

Ингредиенты

мука пшеничная
4-6 ст. л.
адыгейский сыр
200 г
яйцо куриное
1 шт.
сахар
1 ст. л.
соль
сливочное масло

  1. Адыгейский сыр разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль, постепенно добавьте просеянную муку и замесите тесто (оно должно липнуть к рукам).

  2. На рабочую поверхность выложите тесто, разделите его на три части. Каждую часть скатайте колбаской и каждую разрежьте на кусочки.

  3. В большой кастрюле закипятите воду, посолите. Опускайте вареники понемногу в кастрюлю, сразу перемешивая их ложкой, с того момента как тесто всплывет, варите три минуты, затем готовые вареники выложите в миску со сливочным маслом.

Советы:

  • Муки много не добавляйте, иначе вареники станут похожими на вареное тесто.

