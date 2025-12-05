- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 104
- Время на прочтение
- 1 мин
Ленивые вареники из адыгейского сыра: быстрый рецепт вкусного завтрака
Ленивые вареники — это настоящая находка для хозяек, которые не хотят долго стоять у плиты.
Для приготовления понадобится адыгейский сыр, мука, яйцо, сахар и через 20 минут у вас получится вкусное и сытное блюдо для всей семьи. Подавайте со сметаной, медом или вареньем.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 4-6 ст. л.
- адыгейский сыр
- 200 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- сахар
- 1 ст. л.
- соль
-
- сливочное масло
-
Адыгейский сыр разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль, постепенно добавьте просеянную муку и замесите тесто (оно должно липнуть к рукам).
На рабочую поверхность выложите тесто, разделите его на три части. Каждую часть скатайте колбаской и каждую разрежьте на кусочки.
В большой кастрюле закипятите воду, посолите. Опускайте вареники понемногу в кастрюлю, сразу перемешивая их ложкой, с того момента как тесто всплывет, варите три минуты, затем готовые вареники выложите в миску со сливочным маслом.
Советы:
Муки много не добавляйте, иначе вареники станут похожими на вареное тесто.