ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
231
Время на прочтение
1 мин

В платье на одно плечо: элегантную Марго Робби сфотографировали папарацци в Лондоне

Ее простой, но изысканный образ привлек много внимания.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Марго Робби

Марго Робби / © Getty Images

Звезду фильма «Барби» — 35-летнюю Марго Робби — заметили фотографы в Лондоне, когда она шла к своему автомобилю вечером. Актриса вместе с мужем посетила гала-вечер War Child.

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Марго надела лаконичное черное платье на одно плечо, которое также имело один рукав. Это был длинный наряд, который идеально отражал ее любовь к простоте, изысканности и сдержанному гламуру. Образ Робби дополнила босоножками со стразами на высоком каблуке, а также длинным черным пальто, которое несла в руках. Макияж Марго был простым и без акцентов и только подчеркивал ее естественную красоту. Из аксессуаров она также выбрала золотые серьги и черный клатч-концерт.

Марго Робби / © Getty Images

Марго Робби / © Getty Images

Актриса была очень изысканной, но не планировала позировать для фото, а просто быстро прошла к машине. В последнее время она не часто бывает на публике и предпочитает тихую жизнь. Последние ее появления были обусловлены промотуром к фильму «Большое смелое красивое путешествие», в котором она сыграла с Колином Фарреллом.

Дата публикации
Количество просмотров
231
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie