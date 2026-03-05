ТСН у соціальних мережах

Що буде з їхніми титулами: принцеси Євгенія та Беатріс стурбовані своїм майбутнім у королівській родині

Принцеси Беатріс та Євгенія хочуть «зберегти свій королівський статус» на тлі арешту їхнього батька Ендрю Маунтбеттен-Віндзора.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеси Євгенія та Беатріс та їх батько Ендрю / © Associated Press

Майбутнє принцес Беатріс та Євгенії Йоркських залишається невизначеним після арешту їхнього батька, колишнього принца Ендрю, та відновлення пильної уваги до їхньої матері, Сари Фергюсон.

Наразі відомо, що титули та становище принцес Беатріс та Євгенії залишаться незмінними після позбавлення їхнього батька титулів восени 2025 року, проте постають запитання про те, яке місце вони тепер посідають у королівській родині.

Принцеси Євгенія та Беатріс / © Associated Press

Друг сім’ї поділився з журналістами в ексклюзивному матеріалі People інформацією щодо цього.

«Вони хочуть зберегти свій королівський статус. Це їхня ідентичність», — зазначив він.

Нагадаємо, Ендрю Маунтбеттен-Віндзор був заарештований 19 лютого за підозрою у зловживанні службовим становищем. Влада продовжує розслідувати цю справу і на тлі чергового скандалу залишається невідомою, чи залишаться титули у дочок експринца і яке їхнє майбутнє в королівській родині. Раніше вже стало відомо, що Беатріс та Євгенію повідомили, що вони будуть небажаними гостями на королівських перегонах в Аскоті, у червні.

Ендрю Маунтбеттен-Віндзор / © Associated Press

