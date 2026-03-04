На тлі скандалу з Ендрю: Меган Маркл задумала грандіозне повернення до Британії

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Реклама

Герцогиня Сассекська не була на батьківщині свого чоловіка від 2022 року, коли вона відвідала країну на похороні покійної королеви Єлизавети II у вересні.

Тепер близькі Меган розповіли ЗМІ, що вона «повна сил та енергії» для грандіозного повернення до Великої Британії, яке матиме глибший зміст.

Меган Маркл / © Getty Images

Люди, близькі до герцогині, сказали, що скандал з Ендрю «тільки зміцнив її рішучість», пише express.

Реклама

Неназване джерело повідомило відомого журналіста Роба Шутера: «Вона хоче показати британській публіці, що вони викинули на вітер. Це не гнів — це впевненість у собі. Вона не збирається повертатись тихо. Якщо вона повернеться, то за своїх умов».

Меган Маркл і принц Гаррі / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Меган і Гаррі відвідали разом із візитом Йорданію. Ця поїздка мала гуманітарний характер, але королівська родина країни повністю проігнорувала візит Сассекських. Як відомо, король Абдалла II та його наступник кронпринц Хусейн підтримують добрі стосунки з принцом Вільямом, тож нічого дивного в тому, що вони не зустрілися з його братом Гаррі — немає.