Рецепти
160
1 хв

Суп із квасолі з плавленим сиром і беконом: швидкий рецепт

Суп із квасолі з плавленим сиром і беконом готується дуже швидко та просто, без варіння бульйону.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
130 ккал
Суп із квасолі з плавленим сиром і беконом

Суп із квасолі з плавленим сиром і беконом / © Credo

Страва виходить ситною, густою, з приємним вершковим ароматом, і стане чудовим варіантом для зимового обіду.

Інгредієнти

квасоля консервована червона
1 банка
бекон сирокопчений
150 г
сир плавлений
100 г
картопля
2 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
часник
1 зубчик
олія
1 ст. л.
вода
2 л
перець чорний мелений
сіль
зелень (петрушка, кріп)

  1. Картоплю, цибулю, часник і моркву очистьте.

  2. Картоплю наріжте невеликими кубиками.

  3. Цибулю і часник — на дрібні кубики.

  4. Моркву — на тонкі брусочки.

  5. Плавлений сир натріть на дрібну тертку.

  6. З квасолі злийте рідину.

  7. Зелень промийте та подрібніть.

  8. Бекон наріжте шматочками та обсмажте на сухій розігрітій сковорідці до золотистого кольору, викладіть на тарілку.

  9. До цієї сковорідки влийте олію, викладіть цибулю і часник, обсмажте до м’якості, потім додайте моркву та обсмажте ще до злегка золотистого кольору.

  10. До каструлі налийте воду, викладіть картоплю і варіть від моменту закипання 10 хвилин.

  11. Додайте квасолю, обсмажені овочі, бекон, посоліть, поперчіть та готуйте ще п’ять хвилин.

  12. У суп викладіть плавлений сир і варіть, помішуючи, близько 3–4 хвилин, поки сир повністю не розплавиться.

  13. Дайте супу настоятися 10 хвилин, розлийте по тарілках і посипте зеленню.

Поради:

  • Суп можна готувати з сухої квасолі, яку потрібно замочити на 6–8 годин, а потім відварити до готовності.

