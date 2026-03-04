- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 160
- Час на прочитання
- 1 хв
Суп із квасолі з плавленим сиром і беконом: швидкий рецепт
Суп із квасолі з плавленим сиром і беконом готується дуже швидко та просто, без варіння бульйону.
Страва виходить ситною, густою, з приємним вершковим ароматом, і стане чудовим варіантом для зимового обіду.
Інгредієнти
- квасоля консервована червона
- 1 банка
- бекон сирокопчений
- 150 г
- сир плавлений
- 100 г
- картопля
- 2 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- часник
- 1 зубчик
- олія
- 1 ст. л.
- вода
- 2 л
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень (петрушка, кріп)
Картоплю, цибулю, часник і моркву очистьте.
Картоплю наріжте невеликими кубиками.
Цибулю і часник — на дрібні кубики.
Моркву — на тонкі брусочки.
Плавлений сир натріть на дрібну тертку.
З квасолі злийте рідину.
Зелень промийте та подрібніть.
Бекон наріжте шматочками та обсмажте на сухій розігрітій сковорідці до золотистого кольору, викладіть на тарілку.
До цієї сковорідки влийте олію, викладіть цибулю і часник, обсмажте до м’якості, потім додайте моркву та обсмажте ще до злегка золотистого кольору.
До каструлі налийте воду, викладіть картоплю і варіть від моменту закипання 10 хвилин.
Додайте квасолю, обсмажені овочі, бекон, посоліть, поперчіть та готуйте ще п’ять хвилин.
У суп викладіть плавлений сир і варіть, помішуючи, близько 3–4 хвилин, поки сир повністю не розплавиться.
Дайте супу настоятися 10 хвилин, розлийте по тарілках і посипте зеленню.
Поради:
Суп можна готувати з сухої квасолі, яку потрібно замочити на 6–8 годин, а потім відварити до готовності.