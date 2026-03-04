Королева Летиція в яскравому діловому образі з'явилася на публічному заході

Королева Летиція / © Getty Images

Захід, організований Іспанською федерацією рідкісних захворювань (FEDER), є частиною кампанії Porque cada pERsona importa (Тому, що кожна людина важлива), ініціативи, спрямованої на забезпечення рівного доступу до соціальних і медичних ресурсів.

Для цього виходу у світ королева обрала строгий костюм і повернула до свого гардеробу один зі своїх улюблених видів взуття. Летиція була у білій блузці, бірюзовому костюмі та нюдових туфлях-човниках на невисоких підборах із пряжкою.

Щоб завершити свій образ, вона дістала зі скриньки для прикрас пару сережок Gold & Roses, а саме модель Jardín de Aire вартістю 2630 євро. Сережки виконані з рожевого золота, діамантів та смарагдів та чудово поєднувалися з образом королеви. Летиція розпустила волосся, зробила легкий макіяж і завершила лук улюбленою каблучкою Coreterno.

Виступаючи на сцені у своїй промові Летиція наголосила на необхідності рівності в діагностиці, лікуванні та дослідженнях: «Коли існує рівність, інклюзивність стає частиною структури, а коли інклюзивність стає структурою, визнаються права та цінність кожного життя», — сказала Її Величність.