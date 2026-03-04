Пріянка Чопра в екстравагантній спідниці з квітами з’явилася на показі Dior

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра відвідала показ колекції Dior осінь-зима 2026-2027 від Джонатана Андерсона на Тижні моди в Парижі.

Акторка з’явилася на фешнівенті в ансамблі з чоловічої колекції одягу Dior осінь 2026 року. На ній був сірий вовняний вкорочений жакет, чорний светр із написом бренду й екстравагантна спідниця на затин із квітковим принтом та аплікаційними вузликами.

Аутфіт Чопра доповнила чорними гостроносими туфлями. У неї було розпущене волосся і макіяж із рожевими рум’янами.

Нагадаємо, Пріянка Чопра прийшла на розважальне вечірнє шоу Джиммі Феллона у прозорій мереживній сукні з рюшами.