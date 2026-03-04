ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

Пріянка Чопра в екстравагантній спідниці з квітами з’явилася на показі Dior

43-річна акторка завітала на Паризький тиждень моди.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Пріянка Чопра

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра відвідала показ колекції Dior осінь-зима 2026-2027 від Джонатана Андерсона на Тижні моди в Парижі.

Акторка з’явилася на фешнівенті в ансамблі з чоловічої колекції одягу Dior осінь 2026 року. На ній був сірий вовняний вкорочений жакет, чорний светр із написом бренду й екстравагантна спідниця на затин із квітковим принтом та аплікаційними вузликами.

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Аутфіт Чопра доповнила чорними гостроносими туфлями. У неї було розпущене волосся і макіяж із рожевими рум’янами.

Пріянка Чопра / © Associated Press

Пріянка Чопра / © Associated Press

Нагадаємо, Пріянка Чопра прийшла на розважальне вечірнє шоу Джиммі Феллона у прозорій мереживній сукні з рюшами.

Дата публікації
Кількість переглядів
27
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie