Пріянка Чопра в екстравагантній спідниці з квітами з’явилася на показі Dior
43-річна акторка завітала на Паризький тиждень моди.
Пріянка Чопра відвідала показ колекції Dior осінь-зима 2026-2027 від Джонатана Андерсона на Тижні моди в Парижі.
Акторка з’явилася на фешнівенті в ансамблі з чоловічої колекції одягу Dior осінь 2026 року. На ній був сірий вовняний вкорочений жакет, чорний светр із написом бренду й екстравагантна спідниця на затин із квітковим принтом та аплікаційними вузликами.
Аутфіт Чопра доповнила чорними гостроносими туфлями. У неї було розпущене волосся і макіяж із рожевими рум’янами.
Нагадаємо, Пріянка Чопра прийшла на розважальне вечірнє шоу Джиммі Феллона у прозорій мереживній сукні з рюшами.