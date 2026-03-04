У блейзері та шкіряних ботильйонах: герцогиня Единбурзька відвідала громадський центр

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Її Високість відвідала вчора громадський центр Bloomfield Walkways у Белфасті, де подивилася виступ артистів із театру Trinity Arts Theater.

Для нового публічного виходу Софі обрала подовжений темний блейзер, до якого підібрала кофту кольору бургунді та довгу вовняну спідницю до тону з торочкою на поділі. Взута Софі була в шкіряні ботильйони з гострими носами на підборах.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Її образ доповнювала улюблена золота каблучка Africa від Giulia Barela Jewelry та ще кілька каблучок на пальцях, масивне намисто на шиї та сережки-висячки. А ось макіяж герцогині Единбурзької був досить лаконічним, як і зачіска.

Минулого свого світського виходу герцогиня Софі демонструвала образ у грайливій гороховій сукні, коли з’явилася на прийомі у Віндзорському замку в лютому.