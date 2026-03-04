- Дата публікації
Категорія
Суспільство
У блейзері та шкіряних ботильйонах: герцогиня Единбурзька відвідала громадський центр
Герцогиня Единбурзька з’явилася на першому весняному заході цього року.
Її Високість відвідала вчора громадський центр Bloomfield Walkways у Белфасті, де подивилася виступ артистів із театру Trinity Arts Theater.
Для нового публічного виходу Софі обрала подовжений темний блейзер, до якого підібрала кофту кольору бургунді та довгу вовняну спідницю до тону з торочкою на поділі. Взута Софі була в шкіряні ботильйони з гострими носами на підборах.
Її образ доповнювала улюблена золота каблучка Africa від Giulia Barela Jewelry та ще кілька каблучок на пальцях, масивне намисто на шиї та сережки-висячки. А ось макіяж герцогині Единбурзької був досить лаконічним, як і зачіска.
Минулого свого світського виходу герцогиня Софі демонструвала образ у грайливій гороховій сукні, коли з’явилася на прийомі у Віндзорському замку в лютому.