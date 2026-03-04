- Дата публікації
Урсула фон дер Ляєн у рожевому жакеті з’явилася на зустрічі у штаб-квартирі ЄС
Очільниця Єврокомісії любить носити яскраві жакети.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.
Там політикиня постала у рожевому вкороченому жакеті без ґудзиків, білій блузці і чорних прямих штанях зі стрілками. Вбрання вона скомбінувала з чорними щільними шкарпетками і чорними туфлями із золотими пряжками і на стійких підборах.
Фон дер Ляєн зробила укладання з прикореневим об’ємом, макіяж із рожевою помадою і прикрасила вуха улюбленими сережками-цвяшками з чорним камінням.
Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у Нью-Делі продемонструвала образ у подовженому бордовому жакеті із золотистим орнаментом, коміром-стійкою та прихованими застібками.