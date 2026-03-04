Урсула фон дер Ляйен в розовом жакете появилась на встрече в штаб-квартире ЕС

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась в штаб-квартире ЕС в Брюсселе с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

Там политик предстала в розовом укороченном жакете без пуговиц, белой блузке и черных прямых брюках со стрелками. Наряд она скомбинировала с черными плотными носками и черными туфлями с золотыми пряжками и на устойчивых каблуках.

Фон дер Ляйен сделала укладку с прикорневым объемом, макияж с розовой помадой и украсила уши любимыми серьгами-гвоздиками с черными камнями.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен в Нью-Дели продемонстрировала образ в удлиненном бордовом жакете с золотистым орнаментом, воротником-стойкой и скрытыми застежками.