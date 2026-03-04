Дочь Илона Маска, от которой он со скандалом отрекся, дебютировала на показе Gucci

Вивиан Дженна Уилсон / © Getty Images

Реклама

Дочь Илона Маска, 21-летняя Вивиан Дженна Уилсон, дебютировала на показе Gucci в Милане. Ее появление на подиуме сразу привлекло внимание мира моды, а также это стало поворотным моментом в карьере девушки, которую она старательно строит.

На подиуме Вивиан вышла в длинном изысканном белом платье с одним рукавом, высокой горловиной и драпировками. Однако главной акцентной деталью стал невероятно высокий разрез на юбке.

Вивиан Дженна Уилсон / © Getty Images

Образ также дополнили украшения с камнями, клатч-коробка и гламурные туфли. А когда Вивиан рассказывала о своих эмоциях от события — расплакалась.

Реклама

«Это мой первый раз, когда я здесь иду, и здесь действительно, действительно очень комфортно. Вчера поздно ночью мой мозг просто „завис“, и я говорила себе: не сомневайся в себе, ты та самая крутая девушка. Это как будто я говорю себе: я в тебя верю», — сказала модель.

Напомним, что она — дочь одного из самых богатых людей в мире бизнесмена Илона Маска. Девушка активно строит модельную карьеру без помощи и денег своего известного отца, поскольку тот ее отрекся. Причиной скандальной ссоры стало то, что в 2022 году Вивиан осуществила трансгендерный переход с согласия матери, а ее отец Маск был против. Она родилась мальчиком и сначала ее звали Ксавьер Александр Маск.