Чебуреки / © Getty Images

Реклама

Савелий Либкин, известный ресторатор, открывает секреты своего знаменитого рецепта «Дачных» чебуреков. Сочный фарш, нежное тесто и аромат свежей зелени — все это делает блюдо настоящим хитом для любого стола.

Ингредиенты

Для фарша

мякоть задней ножки ягненка 600 г

внутренний жир или курдючное сало 100 г

репчатый лук 120 г

холодная вода 50 мл

соль

черный перец

Для теста

пшеничная мука 1 кг

газированная вода (охлажденная) 300 мл

оливковое масло 50 мл

соль

Приготовление

Мясо нарезать мелкими кубиками или прокрутить через мясорубку. Добавить нарезанный жир и натертый лук. Влить холодную воду, добавить соль и перец. Больше специй не нужно, ведь натуральный вкус мяса и лука создает главную ноту. Поместить фарш в «нулевую» камеру холодильника на 30-40 мин, так он набирает нужную консистенцию для лепки. Смешать воду, масло, соль и муку, замесить крутое тесто. Разделить на шарики по 80 г, накрыть полотенцем и оставить на 30 мин. Каждый шарик тонко раскатать, смазать маслом, сложить вчетверо, снова раскатать и оставить на 5 мин. Сформировать круг, готовый к фаршу. На половину раскатанного круга выложить 70 г фарша и отступить 1 см от края. Накрыть второй половиной и плотно защипнуть края. Разогреть подсолнечное масло до 120°C и жарить чебуреки на среднем огне до золотистой корочки. Когда будете подавать, посыпьте свежей зеленью, например, укропом, кинзой или петрушкой.

Савелий Либкин советует смазывать тесто оливковым маслом во время раскатывания, ведь это делает его более эластичным и хрустящим после жарки.

Советы

Используйте минимум специй: естественный вкус ягненка — главное.

Холодная вода в фарше делает его нежным и сочным.

Не спешите с раскатыванием, время для «отдыха» теста важно для текстуры.

Чебуреки от Саввы Либкина — это классика домашней кухни в современной интерпретации. Каждый этап, от фарша до обжарки, имеет значение, чтобы в результате получить идеальное сочетание сочного мяса и хрустящего теста. Горячие, ароматные и с зеленью, они превращают простую трапезу в маленький праздник.