Савелій Лібкін, відомий ресторатор, відкриває секрети свого знаменитого рецепта «Дачних» чебуреків. Соковитий фарш, ніжне тісто та аромат свіжої зелені — все це робить страву справжнім хітом для будь-якого столу.

Інгредієнти

Для фаршу

м’якуш задньої ніжки ягняти — 600 г

внутрішній жир або курдючне сало — 100 г

ріпчаста цибуля — 120 г

холодна вода — 50 мл

сіль

чорний перець

Для тіста

пшеничне борошно — 1 кг

газована вода (охолоджена) — 300 мл

оливкова олія — 50 мл

сіль.

Приготування

М’ясо нарізати дрібними кубиками чи прокрутити через м’ясорубку. Додати нарізаний жир і натерту цибулю. Влити холодну воду, додати сіль та перець. Більше спецій не потрібно, адже натуральний смак м’яса та цибулі створює головну ноту. Помістити фарш у «нульову» камеру холодильника на 30–40 хв, так він набирає потрібну консистенцію для ліплення. Змішати воду, олію, сіль і борошно, замісити круте тісто. Розділити на кульки по 80 г, накрити рушником і залишити на 30 хв. Кожну кульку тонко розкачати, змастити олією, скласти вчетверо, знову розкачати та залишити на 5 хв. Сформувати круг, готовий до фаршу. На половину розкачаного кола викласти 70 г фаршу та відступити 1 см від краю. Накрити другою половиною та щільно защипнути краї. Розігріти соняшникову олію до 120°C і смажити чебуреки на середньому вогні до золотистої скоринки. Коли будете подавати, посипте свіжою зеленню, наприклад, кропом, кінзою чи петрушкою.

Савелій Лібкін радить змащувати тісто оливковою олією під час розкачування, адже це робить його еластичнішим і хрустким після смаження.

Поради

Використовуйте мінімум спецій: природний смак ягняти — головне.

Холодна вода у фарші робить його ніжним і соковитим.

Не поспішайте з розкачуванням, час для «відпочинку» тіста важливий для текстури.

Чебуреки від Савви Лібкіна — це класика домашньої кухні у сучасній інтерпретації. Кожен етап, від фаршу до обсмаження, має значення, щоб у результаті отримати ідеальне поєднання соковитого м’яса та хрусткого тіста. Гарячі, ароматні та з зеленню, вони перетворюють просту трапезу на маленьке свято.