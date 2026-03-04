ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
349
Час на прочитання
1 хв

Вміє бути шикарною: Шарліз Терон у чорному ансамблі з панчохами відвідала Тиждень моди

Акторка одягла речі, які чудово підкреслювали її довгі ноги.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Шарліз Терон

Шарліз Терон / © Associated Press

Шарліз Терон відвідала Тиждень моди в Парижі і з’явилася на показі бренду Dior, під час якого дизайнер Джонатан Андерсон презентував колекцію осінь-зима 2026–2027.

Акторка обрала ефектний ансамбль чорного кольору, який включав шкіряну мініспідницю, топ і довгий кейп з атласним бантом на шиї. Також Терон наділа капронові панчохи, культові туфлі з відкритою п’яткою, а яскравим акцентом образу стали окуляри в зеленій оправі.

Шарліз Терон / © Associated Press

Шарліз Терон / © Associated Press

Нагадаємо, що акторка та Dior співпрацюють уже понад 20 років, і Терон неодноразово наголошувала, наскільки багато ці взаємини для неї означають. Саме вона зналася у культовій кампанії J’adore, однак тепер її замінила Ріанна, яка знялася у неймовірно естетичному ролику для бренду.

Дата публікації
Кількість переглядів
349
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie