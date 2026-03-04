Вміє бути шикарною: Шарліз Терон у чорному ансамблі з панчохами відвідала Тиждень моди

Шарліз Терон / © Associated Press

Реклама

Шарліз Терон відвідала Тиждень моди в Парижі і з’явилася на показі бренду Dior, під час якого дизайнер Джонатан Андерсон презентував колекцію осінь-зима 2026–2027.

Акторка обрала ефектний ансамбль чорного кольору, який включав шкіряну мініспідницю, топ і довгий кейп з атласним бантом на шиї. Також Терон наділа капронові панчохи, культові туфлі з відкритою п’яткою, а яскравим акцентом образу стали окуляри в зеленій оправі.

Шарліз Терон / © Associated Press

Нагадаємо, що акторка та Dior співпрацюють уже понад 20 років, і Терон неодноразово наголошувала, наскільки багато ці взаємини для неї означають. Саме вона зналася у культовій кампанії J’adore, однак тепер її замінила Ріанна, яка знялася у неймовірно естетичному ролику для бренду.