Дуже сміливо: 50-річна Шарліз Терон позувала в мереживному кетсьюті на голе тіло

Акторка поділилася в Мережі серією фото в сміливому образі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Шарліз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарліз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

50-річна американська акторка, широко відома всім за фільмами «Адвокат диявола», «Монстр» і Mad Max, — Шарліз Терон — опублікувала у своєму Instagram серію фотографій, на яких вона була зазнімкована в досить відвертому образі.

Шарліз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарліз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарліз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарліз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарліз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарліз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Вона позувала в чорному мереживному кетсьюті, який одягла на голе тіло. Свій провокаційний образ Шарліз доповнила круглими золотими сережками і браслетом, а також золотими босоніжками на високих підборах.

Шарліз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарліз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарліз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарліз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарліз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарліз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Для ефектного фото Терон навіть залізла у ванну. «Ох, яка нічка», — написала вона під знімками.

Шарліз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Шарліз Терон, фото: instagram.com/charlizeafrica

Раніше, нагадаємо, Шарліз Терон приголомшила молодим виглядом на фешн-шоу. Вона прийшла на показ Dior у зухвалому луку, одягнувши косуху на голе тіло.

