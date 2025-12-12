Дерев’яні ложки на кухні: чи безпечно ними куховарити / © Credits

Реклама

Так відбувається, тому що це зручний, довговічний та екологічний інструмент, який залишаються у руках професійних кухарів і поціновувачів кулінарії. Видання Martha Stewart розповіло, чому дерев’яні ложки варто залишити у своєму арсеналі та як правильно доглядати за ними, щоб кухня залишалася безпечною.

Дерев’яні ложки зручні у руці та інтуїтивно зрозумілі у використанні. Вони не дряпають каструлі та сковорідки, слугують роками, а якщо вибирати вироби від локальних виробників, ще й підтримують сталий спосіб життя. Дерево добре тримається у руці та зручне під час тривалого помішування.

Безпека на кухні

Хвилюватися про бактерії не варто. Немає доказів того, що дерев’яні ложки чи дошки для нарізання спричиняли харчові отруєння. Усі матеріали, такі як пластик, метал, силікон, мають свої переваги та недоліки.

Реклама

Багато хто вважає пористість дерев’яних ложок недоліком, але це насправді їхня перевага. Дерево вбирає невелику кількість води та бактерій, що «душить» їх на поверхні та не дає розмножуватися. Крім того, деревина має природні антибактеріальні властивості, сформовані еволюційно для захисту від бактерій та паразитів.

Догляд за дерев’яними ложками

Найважливіше — сушити після миття. Ложку потрібно залишити на повітрі мінімум на 24 години, щоб вона повністю висохла. Для цього зручно використовувати підставку, тоді ложка стоїть ручкою вниз, а частина для помішування догори, а це дозволяє волозі стікати та покращує циркуляцію повітря.

Також важливо не залишати дерев’яні ложки у воді та регулярно перевіряти їхній стан. Якщо дерево починає тріскатися чи не висихає повністю, час замінити ложку. Те саме стосується дерев’яних дощечок, якщо на них з’явилися глибокі подряпини чи тріщини, не ризикуйте здоров’ям, придбайте нову.

Дерев’яні ложки — це не просто ностальгія, а практичний та безпечний кухонний інструмент, який варто мати під рукою. Вони зручні, стильні, екологічні та навіть мають природні антимікробні властивості. Головне — правильний догляд: миття, сушіння та своєчасна заміна зношених ложок. Пам’ятайте, навіть у світі сучасних кухонних гаджетів класика ніколи не виходить з моди.