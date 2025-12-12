Яка вона красуня: 13-річна дочка Бейонсе з’явилася на публіці у культовій парі взуття і з макіяжем

Блю Айві Картер та Джей-Зі / © Associated Press

Старша донька співачки Бейонсе, 13-річна Блю Айві, разом із батьком Джей-Зі відвідала баскетбольний матч між командами «Лейкерс» та «Сан-Антоніо» у Лос-Анджелесі.

Блю Айві Картер / © Associated Press

Дівчинка помітно подорослішала і змінила зачіску, а також стала дуже схожою на свою знамениту маму. Волосся Блю Айві було було прямим і темним, а на кінчиках вона його освітлила, також вона зробила яскравий і трендовий макіяж із коричневим контуром на губах.

Блю Айві Картер та Джей-Зі / © Associated Press

У образі дочка суперзірок поєднала речі від Diesel і Balenciaga, зокрема носила оверсайз шкіряну куртку, широкі джинси із карманами та чорну футболку із принтом.

Також привернули увагу кросівки Картер, бо вона, ймовірно, вирішила повернути моду на популярну модель снікерсів Isabel Marant. Ймовірно цю пару Блю взяла у гардеробі своє мами, яка в середині 2000-х років була великою шанувальницею цього бренду та моделі.

Блю Айві Картер та Джей-Зі / © Associated Press

Нагадаємо, що дівчинка активно займається танцями і під час туру своєї матері працювала у неї у балеті. Блю Айві неодноразово виходила на сцену і навіть для деяких концертів їй та Бейонсе костюми створили українські дизайнери.

Блю Айві Картер та Бейонсе у образах від FROLOV / © Associated Press