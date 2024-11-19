Як тримати у чистоті кухонні деревʼяні дошки

Дерев’яні обробні дошки — незамінний елемент на кухні, вони чудово підходять для нарізання овочів, м’яса чи хліба, але, як і будь-яка інша кухонна поверхня, потребують особливого догляду, щоб залишатися чистими, гігієнічними та служити вам якомога довше.

На сторінці judygilroy поділилися корисними порадами, які допоможуть зберегти ваші дерев’яні дошки у відмінному стані. Ось секрети, які варто знати кожній господині.

Сіль – природний антибактеріальний засіб

Сіль — чудовий вибір для видалення залишків соку та бактерій з дерев’яної поверхні. Її застосування особливо ефективне після нарізання м’яса, оскільки сіль витягує соки, які можуть містити бактерії.

Як використовувати:

Нанесіть товстий шар солі на дошку.

Залиште на 10 хвилин.

Промийте її теплою водою та звичайним мильним розчином.

Сода бікарбонат – видаляє плями та запахи

Харчова сода, завдяки своїм м’яким абразивним властивостям, ідеально підходить для боротьби зі стійкими плямами. Вона також нейтралізує неприємні запахи, які можуть залишитися після використання дошки.

Як використовувати:

Нанесіть трохи соди на поверхню дошки.

Додайте кілька крапель води, щоб створити пасту.

Легко втирайте за допомогою губки чи м’якої тканини.

Змийте теплою водою.

Лимон – для чистоти та свіжого аромату

Лимон — не лише джерело приємного аромату, а й природний антибактеріальний засіб. Завдяки своїй кислотності він допомагає боротися з бактеріями, а шкірка лимона є м’яким абразивом, який не пошкоджує дерев’яну поверхню.

Як використовувати:

Розріжте лимон навпіл.

Протріть зрізом поверхню дошки, приділяючи увагу плямам.

Залиште на 5–10 хвилин, щоб лимонна кислота подіяла.

Промийте теплою водою.

Оцет – природний засіб для боротьби зі стійкими плямами

Оцет — це натуральний засіб, який ефективно розщеплює забруднення та видаляє стійкі плями. Його дія посилюється, якщо використовувати оцет разом із харчовою содою.

Як використовувати:

Нанесіть невелику кількість харчової соди на дошку.

Додайте трохи оцту — суміш почне пінитися.

Втирайте отриману пасту в поверхню дошки.

Промийте теплою водою.

Олія – збереження деревини

Щоб дерев’яна дошка не пересихала та не розколювалася, важливо регулярно доглядати за нею за допомогою олії.

Як використовувати:

Виберіть харчову олію, наприклад, кокосову, мінеральну чи олію виноградних кісточок. Уникайте використання рослинної олії.

Нанесіть трохи олії на суху дошку.

Втирайте її за допомогою м’якої тканини.

Залиште на кілька годин або на ніч, щоб деревина повністю поглинула її.

Зітріть залишки сухою серветкою.

Поради:

Не мийте дерев’яні дошки в посудомийній машині — гаряча вода та мийні засоби можуть пошкодити деревину.

Завжди промивайте дошку після використання та добре висушуйте, щоб уникнути накопичення бактерій.

Раз на місяць проводьте глибоке очищення за допомогою оцту, соди та солі.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете підтримувати свої дерев’яні кухонні дошки у бездоганному стані та подовжити їхній термін служби.

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