Як назвати дитину: найпопулярніші гуцульські імена

Гуцульщина охоплює кілька районів Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей. Гуцульщина, унікальний етнографічний регіон Карпат, славиться своїми своєрідними традиціями, культурою, звичаями. Гуцули мають свій діалект. Тут можна почути багато чудернацьких слів, автентичних фразеологізмів, тут можна зустріти стародавні імена давнього походження, які залишаються популярними і сьогодні.

Експерти розповіли, які імена давні та не звичні імена популярні сьогодні на Гуцульщині.

Як називають дівчат

Дзвенислава, в побуті Дзвінка

Ім'я, яке напевно зустрічається лише у цьому регіоні. У гуцульській культурі імена часто пов'язані із природою, її духом, віруваннями. Ім'я Дзвінка з яскравим звучанням означає ту, яка звучить славою.

Мирослава

Ім'я слов'янського походження, символізує прагнення до миру і гармонії, асоціюється з доброзичливістю та красою. Ім'я популярне серед гуцулів і добре відображає їхній душевний уклад та устремління.

Марічка

Ім'я походить від найпоширенішого в світі імені Марія. На Гуцульщині багато носійок цього імені, яких переважно називають Марічками. Воно є одним із найпопулярніших серед гуцульських жінок імен, зокрема завдяки повісті Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків".

Як називають хлопчиків

Ярема

Старовинне ім'я Ярема походить від давньоєврейського імені Єремія, яке означає піднесений або Божа висота. Вважається, що Яреми насамперед є мудрими та волелюбним

Любомир

Звучанні імені розкриває його значення. Це ті, що люблять мир. На Гуцульщині це ім'я символізує любов до світу, природи, миру і прагнення гармонії. Любомири часто відзначаються врівноваженістю, доброзичливістю та вмінням знаходити компроміси.

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