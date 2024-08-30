Як говорять гуцули: дізнайтесь, що означають чудернацькі слова та вирази

Українці, які проживають у гірських районах Карпат, на Гуцульщині розмовляють гуцульським діалектом. Гуцульська мова є однією з архаїчних говорів галицько-буковинської групи південно-західного наріччя. Взагалі гуцульські діалекти є чи не одним із найцінніших родзинок гуцульського краю.

Гуцульський говір має багато відмінностей від класичної української мови в фонетиці, морфології, лексиці та синтаксисі. Багато слів запозичено з німецької, грецької, польської мов, відчутні румунські і мадярські впливи. Збереглося також немало слів і форм їх староруської мови.

Багато слів та висловів, які використовують гуцули не зрозумілі тим, хто не знайомий з цим народом зблизька. Діалектизми гуцулів змушують і дивуватися, і сміятися, і зачаровувати тих, хто вперше їх чує. Гуцули, особливо жінки, говорять протяжно, перетягуючи поодинокі звуки, це надає говорові певної співзвучності.

Пропонуємо гуцульські слова та вирази, подекуди для нашого вуха кумедні та смішні, які відображають неповторний колорит, яскраве веселу вдачу цього народу, головне, без яких не можливо зрозуміти культуру Гуцульщини.

Котюга чи катюга чи кутюга – це не кіт, а пес, як би не дивно звучало для вас.

– це не кіт, а пес, як би не дивно звучало для вас. Боришка або барабуля або мандибурка – картопля, один з головних інгредієнтів гуцульських страв.

– картопля, один з головних інгредієнтів гуцульських страв. Ліжник – це ковдра з овечої шерсті, яку зазвичай стелять на ліжко зверху постелі, як покривало,. Ще його можна стелити на лавку, але ні в якому разі не на підлогу.

– це ковдра з овечої шерсті, яку зазвичай стелять на ліжко зверху постелі, як покривало,. Ще його можна стелити на лавку, але ні в якому разі не на підлогу. Дроб'єта – дрібна худоба, зазвичай це кози та вівці.

– дрібна худоба, зазвичай це кози та вівці. Афини — це карпатські чорниці – не тільки смакота по-гуцульськи, а ще й лікувальний засіб.

це карпатські чорниці – не тільки смакота по-гуцульськи, а ще й лікувальний засіб. Чорниці. Якщо чорниці у гуцулів – то афини, то що ж у них зветься «чорницями»? «Чорниці» по-гуцульськи – це ожина, не переплутайте.

Якщо чорниці у гуцулів – то афини, то що ж у них зветься «чорницями»? «Чорниці» по-гуцульськи – це ожина, не переплутайте. Челідь — на Гуцульщині так називають жінок та дівчат.

— на Гуцульщині так називають жінок та дівчат. Світован — мандрівник.

— мандрівник. Любаска — це коханка.

— це коханка. Легінь - парубок.

- парубок. Доник – це пестливе звернення до дитини. Парадоксально, але на Гуцульщині до дівчинки кажуть «синку», а до хлопця – «донику».

– це пестливе звернення до дитини. Парадоксально, але на Гуцульщині до дівчинки кажуть «синку», а до хлопця – «донику». Дєдик або гегя, або лельо - так звертаються до тата.

Фраза "А цур на тебе" означає "ганьба тобі". Таке скажуть, приміром, якщо ви зробили щось погане чи нашкодили.

А "Я фелелюю" означає "клянуся Богом".

"Громадити" означає згрібати сіно та скидати його на копицю.

"Храмувати" означає святкувати.

А "банувати" - це сумувати за кимось, ну а "трембітати" - це грати на трембіті.

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