Місія: подаруйте тепло й дім тварині з прифронтової зони

За підтримки бренду «Brit», разом із центрами адопції «Зооплатформа» та «Adopt Don't Stop» стартує соціальна ініціатива – «Місяць відкритих дверей». До кінця вересня ці волонтерські притулки чекатимуть у себе охочих прихистити котика чи песика з прифронтової зони, а тим в кого складеться пара подарують великий адопційний бокс із усім необхідним для комфортного початку спільного життя.

Про ініціативу

«Місяць відкритих дверей» проводиться в межах проєкту «Відчуй свого. Віднайди себе».

На онлайн-платформі проєкту можна:

побачити фото котиків і песиків, що чекають на родину;

надіслати запит на «всиновлення»;

домовитися про відвідання притулків – вас за потреби доставлять в один з центрів, щоб обрати собі вихованця;

дізнатися, що потрібно для комфортної адаптації тварини;

почитати щасливі історії відомих людей, які вже знайшли вірних друзів таким чином.

Ініціатива спрямована на популяризацію культури адопції, щоб мотивувати українців забирати з притулків тих, хто позбавлений домівки. Найбільшої уваги й турботи важливо приділити тваринам з прифронтових зон.

«Їх привозять наляканими, в стресі. Вони худющі, з букетом хвороб, тому на них витрачається найбільше сил, аби пролікувати й відновити їхнє здоров’я. Часта звичка у таких тваринок — накидатися на їжу, наче вони їдять в останнє. Та за кілька тижнів хвостики звикають, круглішають і стають радіснішими», — ділиться Аня, зооняня центру «Adopt Don't Stop».

Протягом місяця «Adopt Don't Stop» та «Зооплатформа» не лише чекають на майбутніх власників, які шукають собі вірного друга. Пет-психологи й фахівці з адопції проводять необхідні консультації з адаптації, догляду, виховання й годування опікуванців. А ще надають психологічну підтримку, адже у тварин з прифронтових зон є свої особливості – фобії чи фізичні вади, тому власники повинні дотримуватися певних правил, дисципліни й приймати нових членів сім’ї такими, якими вони є.

Доєднатися до ініціативи може кожен не байдужий. більше інформації на сайті проєкту. «Відчуй свого. Віднайди себе».