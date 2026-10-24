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У Польщі має зʼявитися ядерна зброя США та Франції — глава Міноборони
Уряд Польщі не хоче «сидіти склавши руки», поки Росія посилює загрози, зокрема ядерні.
Варшава прагне до того, щоб розмістити в країні ядерну зброю Франції та Сполучених Штатів Америки.
Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш в інтерв’ю для WNP.
Він наголосив, що зміцнення військової співпраці зі США — це питання не лише про постійну присутність військ США у Польщі.
«Варшава також прагне участі у програмі ядерної співпраці, яка дозволяє окремим країнам НАТО брати участь у системі ядерного стримування. Польща має намір поступово нарощувати свої зобов’язання щодо ядерного стримування», — зазначив він.
Водночас міністр не уточнив терміни ухвалення конкретних рішень, наголосивши, що для цього потрібні консультації із союзниками.
Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Залевський заявляв, що Польща не хоче розміщувати на своїй території ядерну зброю союзників, попри зростання побоювань щодо можливого вторгнення Росії на територію держав НАТО.